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«شيري» تستعد لاقتحام السوق العالمية بشاحنة تنافس «فورد» و«تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 30 يناير 2024, 10:09 صباحا
«شيري» تستعد لاقتحام السوق العالمية بشاحنة تنافس «فورد» و«تويوتا»
تعرف على جديد شاحنة «شيري» التنافسية (أرشيفية: الإنترنت)
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على عكس الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها «بي واي دي» في الصين، تستعد «شيري» المصنعة لها لاقتحام السوق العالمية، مع التحضير لإنتاج شاحنة عالية الكفاءة تنافس مثيلاتها من «تويوتا» و«فورد».

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وتضم علامة «شيري» عديد العلامات التجارية الفرعية غير المعروفة بشكل كبير بينها «إكسيد» و«أومودا» و«جيتور» و«كاري»، في فئات مختلفة من السيدان وسيارات الدفع الرباعي، حسب موقع «كار سكوبس».

توسع في الأسواق العالمية

وفي إطار استراتيجية العلامة الصينية للتوسع في الأسواق العالمية، خصوصا في أميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا، تستعد «شيري» لاقتحام سوق الشاحنات متوسطة الحجم من فئة بيك أب.

وتستعد لتقديم شاحنة منافسة لـ«فورد رانجر»، تحت علامة «شيري» التجارية في أستراليا، وعلامة «كاري» الفرعية في الأسواق الأخرى. لكن من غير المرجح أن يجري عرض الشاحنة الجديدة في أميركا الشمالية.

ولم تعلن «شيري» رسميا أي تفاصيل تخص شاحنتها بيك أب، لكن مصدر أطلع موقع «كار سكوبس» على بعض التفاصيل الحصرية بشأن التصميم الخارجي والمميزات التي يحملها المحرك، واستخدم الموقع من جانبه أدوات رقمية لبناء صورة مبدئية لما قد تبدو عليه الشاحنة.

تفاصيل السيارة
تشبه الصورة الرقمية شاحنة «نيسان نافارا»، مع بعض السمات من الجيل السادس من «هيونداي أزيرا»، ما يمنحها مظهر متميز مثير. وتتميز بواجهة أمامية مع شبكة منقوشة بالألماس تندمج بسلاسة في مجموعات المصابيح الأمامية «إل إي دي» الفردية، على عكس «هيونداي سانتا كروز».

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محرك السيارة
كما يتميز المصد السفلي وغطاء المحرك والرفارف الأمامية بتصميم أكثر استدارة ومنحوتًا مقارنة بالخطوط القوية والأكثر استقامة التي تظهر في المنتجات المنافسة.

أما التصميم الداخلي فيميل نحو تصميم يشبه سيارة أكثر من الشاحنة. وتتميز بشاشة عرض رقمية مقاس 10.25 بوصة موجهة للسائق ونظام معلومات ترفيهي مقاس 10.25 بوصة، مما يخلق أجواء تشبه قمرة القيادة.

جرى استعارة العديد من عناصر المفاتيح الكهربائية من سيارة الدفع الرباعي المدمجة «Omoda 5»، ومن المرجح أن تأتي مع المميزات التكنولوجية نفسها، مثل شاحن الهاتف اللاسلكي، وإمكان التوصيل لاسلكيا بتطبيقات «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، مع كاميرا ثلاثية الأبعاد، وإمكان تشغيل السيارة عن بعد، وخاصية تدفئة المقاعد الأمامية وعجلة القيادة.

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