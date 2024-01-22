تعرف على مواصفات وسعر «أكورا ZDX» طراز 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تصل سيارة «أكورا ZDX» خلال الربيع إلى موزعي السيارات، وأعلنت الشركة المصنعة أن الأسعار ستبدأ من 65 ألف دولار، قبل احتساب مصاريف النقل إلى الوجهة النهائية.

سعر السيارة

هذا يعني أن أسعار «أكورا ZDX» الكهربائية الجديدة أغلى بمقدار سبع آلاف دولار مقارنة بسيارة «كاديلاك ليريك»، التي يبدأ سعرها من 57 ألف دولار. وتعرض «كاديلاك» حافزا بقيمة 7500 دولار للتعويض عن الائتمان الضريبي المقفود، ما يهبط بسعر السيارة إلى 49 ألف دولار تقريبا، حسب موقع «كار سكوبس».

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فئات السيارة

وتأتي «أكورا ZDX» في أربع فئات، يصل سعر الفئة الأعلى منها إلى 74 ألف و500 دولار تقريبا.

والسيارة مزودة بشبكة عريضة بالأمام، محاطة بمصابيح أمامية «إل إي دي» على شكل جوهرة، مع عجلات مقاس 20 بوصة. والتصميم الداخلي مميز وأنيق، مع شاشة عرض رقمية مقاس 11 بوصة، وشاشة للترفيه مقاس 11.3 بوصة، مع «غوغل» ونظام صوتي موصل بـ18 مكبر للصوت.

بطارية السيارة

السيارة مزودة كذلك ببطارية 102 كيلو واط في الساعة ليثيوم أيون، تغذي محرك دفع خلفي بقوة 340 حصان، وتقطع مسافة 523 كم في الشحنة الواحدة. ويمكن للسيارة قطع 130 كم عند شحن البطارية عشر دقائق فقط.

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أما الفئة الأعلى وهي « ZDX تايب إس» فتأتي مع محرك مزدوج رباعي الدفع، بقوة 500 حصان، يصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة خلال أقل من خمس ثواني، وتقطع مسافة 463 كم في الشحنة الواحدة، مع نظام « Hands Free Cruise» للقيادة الآلية.

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