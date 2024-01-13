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«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 13 يناير 2024, 01:07 مساء
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
تعرف على جديد «هوندا» في لاس فيغاس (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت «هوندا» النقاب عن تصميمين جديدين لسيارات المستقبل في معرض لاس فيغاس للسيارات، يبدو أنها جزء من أفلام الخيال العلمي الشهيرة.

وأطلقت «هوندا» على التصميمين «صالون» و«سبيس هاب»، في لمحة عن السلسلة الجديدة من السيارات الكهربائية التي تعتزم إنتاجها، حسب موقع «كار سكوبس».

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ومن دون شك، فإن أكثر الطرازين لفتاً للانتباه هو طراز «صالون»، الذي يتميز بتصميم مستوحى من مفاهيم الشكل الإسفيني في السبعينات، ما يستحضر ذكريات الطرازات الشهيرة من تلك الحقبة، بما في ذلك سيارة «أستون مارتن بولدوج» الشهيرة.

«صالون» هو الأساس
وأكدت «هوندا» أن طراز «صالون» سيكون هو الأساس الذي تستوحي منه النموذج الإنتاجي لسلسة «0» الكهربائية، التي من المفترض أن تظهر في الأسواق بحلول العام 2026، وبشكل رئيسي في أميركا الشمالية واليابان وآسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

أما مفهوم «سبيس هاب»، الشبيه بالحافلة الصغيرة، فلا توجد خطط إنتاج له حتى الآن، لكنه يقدم لمحة عما قد تقدمه سلسلة «هوندا 0» للمستهلكين.

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مميزات الطراز
يتميز هذا الطراز الكهربائي المستقبلي بسقف زجاجي ممتد، يوفر للركاب إطلالات مذهلة على المناطق المحيطة. وخلف السائق، توجد مقصورة ركاب منعزلة تحتوي على مقاعد متقابلة، ما يعزز ترتيبات الجلوس المرنة التي يمكنها استيعاب العديد من الركاب، وإنشاء مركز يربط الأشخاص ببعضهم البعض وبالعالم الخارجي.

تعرف على جديد «هوندا» في لاس فيغاس (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على جديد «هوندا» في لاس فيغاس (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على جديد «هوندا» في لاس فيغاس (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على جديد «هوندا» في لاس فيغاس (أرشيفية: الإنترنت)
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