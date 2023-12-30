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«لامبورغيني» تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ«لانزادور كونسبت»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 30 ديسمبر 2023, 10:39 صباحا
«لامبورغيني» تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ«لانزادور كونسبت»
تعرف على مميزات سيارة «لامبورغيني» الكهربائية الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
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من المقرر أن تدخل «لامبورغيني» عالم السيارات الكهربائية بنسخة إنتاجية من سيارة «لانزادور كونسبت»، التي جرى كشفها في وقت سابق من هذا العام.

تصميم السيارة
تمثل هذه السيارة الخارقة القادمة انعطافة مميزة، ليس فقط لأنها تمثل دخول «لامبورغيني» قطاع السيارات الكهربائية، ولكن أيضًا بسبب تصميمها الفريد الذي يطمس الحدود بين الكوبيه والسيدان والكروس أوفر، حسب موقع «كار سكوبس».

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وأوضح كبير مسؤولي التسويق والمبيعات في «لامبورغيني»، فيديريكو فوشيني، أن «لامبورغيني أخذت في الاعتبار الحاجة إلى سيارة سيدان أو سيارة 2+2 في تشكيلتها. لكنها اختارت عدم إنشاء سيارة سيدان تقليدية، لسببين رئيسيين».

وقال: «كنا نستكشف الفرص عندما بدأنا المشروع، وهناك قطاعان لا نغطيهما، أحدهما هو فئة السيدان، والآخر هو فئة 2+2. لقد كان واضحًا بالفعل أن فئة سيارات السيدان آخذة في الانخفاض، في حين أن فئة سيارات الدفع الرباعي آخذة في الارتفاع».

وأضاف فوشيني: «النقطة الثانية هي أنه عندما يتعلق الأمر بسيارات السيدان، فهو أمر يتحدد بعوامل إقليمية للغاية. ففي الصين، التي تعد واحدة من أسواق سيارات السيدان الرئيسية، تحتاج إلى سيارة ذات قاعدة عجلات طويلة».

وحول مفهوم السيارة الجديدة، بيّن رئيس تصميم «لامبورغيني»، ميتيا بوركيرت، أن الشركة استلهمته من موقع القيادة الأعلى الذي تتمتع به هوراكان ستيراتو في إنتاج «لانزادور».

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وكشف: «كنا نعمل على سيارة هوراكان ستيراتو، حيث تتمتع بوضعية جلوس أعلى. هناك الكسوة الخارجية، وهي تبدو متينة للغاية. قلت إن النسخة الأجدد من ستيراتو يمكن أن تسير بشكل مثالي مع 2 + 2. إنها سفينة فضاء ذات موقع قيادة أعلى».

«لامبورغيني» تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ«لانزادور كونسبت»
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