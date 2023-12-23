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سيارة «إيجيس».. مفهوم جديد يجمع الحاضر والمستقبل في تصميم واحد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 23 ديسمبر 2023, 02:46 مساء
سيارة «إيجيس».. مفهوم جديد يجمع الحاضر والمستقبل في تصميم واحد
«إيجيس» سيارة مبتكرة ومتطورة تجمع بين الحداثة والنظرة المستقبلية (أرشيفية: الإنترنت)
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اجتمعت مجموعة من مصممي السيارات الموهوبين، لتخيل مفهوم جديد لسيارة مبتكرة ومتطورة تجمع بين الحداثة والنظرة المستقبلية، على أن تكون «الرمز المثالي لإحياء الماضي مع ابتكارات المستقبل».

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وأطلقت المجموعة اسم «إيجيس» على المفهوم الجديد. وشملت المجموعة مهندسين ومصممين من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية مثل «بي إم دبليو» و«فولكس فاجن» و«فولفو» وغيرها، حسب «كار سكوبس».

تصميم السيارة
وتأتي «إيجيس» بتصميم سيارة رياضية مع أبواب جانبية انزلاقية، تقترب من حجم سيارة «أستون مارتن فينتدج».

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وزودت السيارة بشبكة أمامية ضخمة، ما منحها مظهرا محببا، وتكتمل الشبكة بزوجين من وحدات إضاءة «إل إي دي» أمامية.

أما المظهر الجانبي للسيارة فهو الأكثر إثارة مع ألواح مثيرة للاهتمام تتناسق بشكل مميز مع تصميم العجلات. وضمن المصممون «إيجيس» تصميما جميلا وانسيابيا للأبواب مع مقابض مسطحة، بينما تجمع عجلاتها بين عناصر الطلاء الفضية اللون وألياف الكربون الجاذبة للانتباه.

ويظهر التصميم الاستخدام المكثف للزجاج مع استخدام لوح زجاجي كبير أمامي، ونوافذ جانبية كبيرة، وتغطية السقف بالكامل والفتحة الخلفية بقطعة زجاجية سميكة. ويعد بناء سيارة بهذا الحجم من الزجاج تحديا كبيرا، لكنه يجعلها قطعة فنية مميزة.

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المقصورة الداخلية
أما المقصورة الداخلية فهي لا تشبه أي سيارة حالية، إذ يظهر التصميم عجلة قيادة مستقبلية، ومجموعة أدوات ذات طابع قديم تشبه الساعة. كما أن لوحة القيادة خالية من أي فتحات تهوية مرئية في تمثيل للبساطة المطلقة. وتأتي المقصورة مجهزة بزوج من المقاعد المصنوعة من ألياف الكربون والمكسوة بالجلد الأسود.

«إيجيس» سيارة مبتكرة ومتطورة تجمع بين الحداثة والنظرة المستقبلية (أرشيفية: الإنترنت)
«إيجيس» سيارة مبتكرة ومتطورة تجمع بين الحداثة والنظرة المستقبلية (أرشيفية: الإنترنت)
«إيجيس» سيارة مبتكرة ومتطورة تجمع بين الحداثة والنظرة المستقبلية (أرشيفية: الإنترنت)
«إيجيس» سيارة مبتكرة ومتطورة تجمع بين الحداثة والنظرة المستقبلية (أرشيفية: الإنترنت)
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