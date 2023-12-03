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بالفيديو.. «XPeng» الصينية تستعرض سياراتها الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 09:36 صباحا
بالفيديو.. «XPeng» الصينية تستعرض سياراتها الطائرة
استعرضت شركة «XPeng» الصينية نموذجا أوليا لمركبتها الطائرة الكهربائية خلال معرض «CISCE» (أرشيفية: الإنترنت)
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خلال مشاركتها في معرض «CISCE» في بكين، استعرضت شركة «XPeng» الصينية نموذجا أوليا لمركبتها الطائرة الكهربائية.

مواصفات المركبة
وتبعا للمعلومات المتوافرة، فإن مركبة «XPeng Voyager X2» مجهزة بمقعدين للركاب، ويبلغ وزنها 560 كلغ، وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

ويمكن لهذه المركبة التحليق لعلو 1 كلم فوق سطح الأرض، والطيران بسرعة 130 كلم/ساعة، وبطارياتها تمكنها من البقاء في الهواء 35 دقيقة.

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وقد شارك في المعرض 515 شركة صينية وعالمية، الذي قسمت مساحاته لعرض أشياء مختلفة مرتبطة بالتكنولوجيا، والتقنيات الصديقة للبيئة، والطاقة، والزراعة، وأنماط الحياة الصحية.

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ويضم المعرض أجنحة لشركات من عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا وألمانيا وفيتنام وتايلاند والبرازيل وأستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمجر وتركيا وغيرها.

 

 

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