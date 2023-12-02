39 ألف دولار للحصول على «ميني كانتري مان»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تنطلق «ميني كانتري مان» في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 39 ألف دولار، مع تعديلات جديدة تميزها عن الفئة السابقة بأداء أعلى للمحرك.

تعديلات جديدة للسيارة

وتأتي «ميني كانتري مان» بفئة أولى باسم «S ALL4»، إلى جانب فئة كهربائية بالكامل، وفئة تحمل اسم «جون كوبر» جار العمل عليها، حسب «كار سكوب».

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سعر السيارة

وبيعت الفئة السابقة من «كانتري مان» بسعر يبدأ من 32 ألف دولار، بينما يبدأ سعر فئتها الجديدة من 39 ألفا.

محرك السيارة

وتأتي «كانتري مان S ALL4» مع محرك تيربو سعة لترين، رباعي الأسطوانات بقوة 241 حصانا و400 نيوتن متر من عزم الدوران، رباعي الدفع.

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وتشبه «S ALL4» إلى حد التطابق النسخة الكهربائية «SE ALL4» التي ظهرت الشهر الماضي، وتأتي مع شبكة أمامية مستديرة، وإضافات عديدة من اللون الأسود، ويمكن أن تضاف لإليها إضافات من اللون الذهبي.

بينما تأتي فئة «جون كوبر» مع محرك تيربو سعة لترين، رباعي الأسطوانات ينتج 312 حصانا و400 نيوتن متر من عزم الدوران، ويبدأ سعر هذه الفئة من 47 ألف دولار.

تعرف على مميزات «ميني كانتري مان»، وسعة محركها (أرشيفية: الإنترنت)

تعرف على مميزات «ميني كانتري مان»، وسعة محركها (أرشيفية: الإنترنت)