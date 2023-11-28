مناسبة لكل أنواع الطرق.. تعرف على مواصفات «جينيسيس GV 70» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعد سيارة «جينيسيس GV 70» الرياضية المتعددة الاستخدامات من أفضل السيارات التي يمكن استخدامها على مختلف أنواع الطرق. كما أنها تستفيد من تعديلات جديدة مقارنة بالفئة السابقة.

مواصفات السيارة

«جينيسيس GV 70» تأتي نتاج شراكة بين «دلتا 4*4» و«جينيسيس» بأوروبا في إطار مشروع معروف باسم «GV70 Project Overland»، مستفيدة من سلسلة من التعديلات جعلتها أكثر مناسبة للقيادة على مختلف أنواع الطرق مقارنة بالفئة السابقة، حسب موقع «كار سكوب».

«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل

وتبدأ التعديلات في الفئة الجديدة من المحرك، مع تعديل نظام التعليق، وزيادة ارتفاع السيارة بمعدل 1.9 بوصة في جميع الأركان الأربعة، مما يجعلها أكثر سلاسة على الأرض. كما أنها تتمتع بإطارات سوداء اللون مقاس 18 بوصة.

وتأتي «جينيسيس GV70» أيضا مع واجهة أمامية معدلة، وإضاءة «إل إي دي» معدلة من تصميمات «باجا»، بالإضافة إلى مجموعة من أقواس العجلات الأمامية والخلفية المتوهجة، وكذلك رف السقف الأسود غير اللامع.

«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى

ويسمح حامل سقفها بتركيب اثنين من قضبان الإضاءة «إل إي دي» الضخمة، ويحمل أيضًا زوجًا من صناديق الأمتعة الكبيرة.

تعرف على المميزات الرياضية لـ«جينيسيس GV 70» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)