  • Alwasat News
Atwasat

مناسبة لكل أنواع الطرق.. تعرف على مواصفات «جينيسيس GV 70» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 09:14 صباحا
مناسبة لكل أنواع الطرق.. تعرف على مواصفات «جينيسيس GV 70» الجديدة
تعرف على المميزات الرياضية لـ«جينيسيس GV 70» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعد سيارة «جينيسيس GV 70» الرياضية المتعددة الاستخدامات من أفضل السيارات التي يمكن استخدامها على مختلف أنواع الطرق. كما أنها تستفيد من تعديلات جديدة مقارنة بالفئة السابقة.

مواصفات السيارة
«جينيسيس GV 70» تأتي نتاج شراكة بين «دلتا 4*4» و«جينيسيس» بأوروبا في إطار مشروع معروف باسم «GV70 Project Overland»، مستفيدة من سلسلة من التعديلات جعلتها أكثر مناسبة للقيادة على مختلف أنواع الطرق مقارنة بالفئة السابقة، حسب موقع «كار سكوب».

«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل

وتبدأ التعديلات في الفئة الجديدة من المحرك، مع تعديل نظام التعليق، وزيادة ارتفاع السيارة بمعدل 1.9 بوصة في جميع الأركان الأربعة، مما يجعلها أكثر سلاسة على الأرض. كما أنها تتمتع بإطارات سوداء اللون مقاس 18 بوصة.

وتأتي «جينيسيس GV70» أيضا مع واجهة أمامية معدلة، وإضاءة «إل إي دي» معدلة من تصميمات «باجا»، بالإضافة إلى مجموعة من أقواس العجلات الأمامية والخلفية المتوهجة، وكذلك رف السقف الأسود غير اللامع.

«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى

ويسمح حامل سقفها بتركيب اثنين من قضبان الإضاءة «إل إي دي» الضخمة، ويحمل أيضًا زوجًا من صناديق الأمتعة الكبيرة.

تعرف على المميزات الرياضية لـ«جينيسيس GV 70» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على المميزات الرياضية لـ«جينيسيس GV 70» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار

فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار
«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟
مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين

مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين
شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»
اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم

اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم
تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)

تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد

شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا

«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«رينو» تكشف التعديلات الجديدة لشاحنة «ماستر»
«رينو» تكشف التعديلات الجديدة لشاحنة «ماستر»
تعرف على قوائم الأفضل في معرض لوس أنجليس للسيارات 2023
تعرف على قوائم الأفضل في معرض لوس أنجليس للسيارات 2023
«لوتس» تحدد موعد كشف سيارتها الكهربائية «تايب 135»
«لوتس» تحدد موعد كشف سيارتها الكهربائية «تايب 135»
«تسلا» تستعد لإطلاق «بيتا» ذاتية القيادة
«تسلا» تستعد لإطلاق «بيتا» ذاتية القيادة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»...
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي...
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى...
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار...
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل...
المزيد
6 خطوات لتجهيز سيارتك لفصل الشتاء
6 خطوات لتجهيز سيارتك لفصل الشتاء...
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة...
مناسبة لكل أنواع الطرق.. تعرف على مواصفات «جينيسيس GV 70» الجديدة
مناسبة لكل أنواع الطرق.. تعرف على مواصفات «جينيسيس GV 70» ......
«تسلا» تستعد لإطلاق «بيتا» ذاتية القيادة
«تسلا» تستعد لإطلاق «بيتا» ذاتية القيادة...
«لوتس» تحدد موعد كشف سيارتها الكهربائية «تايب 135»
«لوتس» تحدد موعد كشف سيارتها الكهربائية «تايب 135»...
المزيد