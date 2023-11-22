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«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 10:52 صباحا
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية بسيارتها الأولى بنسختين SU7 (أرشيفية: الإنترنت)
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تستعد شركة «شاومي» المصنعة للهواتف الذكية، الأكثر شهرة في الصين، لدخول سوق السيارات الكهربائية في البلاد.

أول سيارة كهربائية من إنتاج «شاومي»
وتقدمت شركة «شاومي» مؤخرا بطلب للحصول على ترخيص لبيع أول سيارة كهربائية لها في الصين، وفقا لتقرير جديد صادر عن «Android Authority» وفقا لموقع «روسيا اليوم».

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ووفقا للملفات التنظيمية لدى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والتي كشفت عن تصميم ومواصفات السيارات الكهربائية الافتتاحية لشركة «شاومي»، فإن أول منتجات السيارات الكهربائية للشركة، هي سلسلة سيارات «Xiaomi SU7» التي تضم السيارات الكهربائية «SU7 » و«SU7 Max».

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وفي حين أن ملف الترخيص يحتوي على بعض التفاصيل المتعلقة بالسرعات القصوى للسيارة ووزنها، فربما تكون الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي الميزة غير المضمنة في الملف وهي «HyperOS» نظام التشغيل من «شاومي» مصمم لتوصيل المستخدمين بالمنزل والسيارة والأجهزة المحمولة.

تفاصيل السيارة
وسيتم تصنيع السيارة الكهربائية من قبل شركة بكين لصناعة السيارات القابضة المحدودة BAIC.

عرضت «شاومي» نسختين، مع ومن دون مستشعر «LiDAR»، وهو جهاز يستخدم ضوء الليزر المنعكس لإنشاء تمثيل ثلاثي الأبعاد للأشياء. ويتم تثبيت «LiDAR» خلف الزجاج الأمامي.

موعد بدء الإنتاج
وتوفر «شاومي» نسختين من نظام دفع السيارة: نظام الدفع الخلفي بقوة 220 كيلوواط (295.02 حصان)، والآخر بالدفع الرباعي بقوة قصوى تبلغ 495 كيلوواط (220 كيلوواط + 275 كيلوواط).

وستبدأ «شاومي» الإنتاج الضخم لـ SU7 في ديسمبر 2023، ومن المقرر أن يتم التسليم الأول للعملاء اعتبارا من فبراير 2024.

تحد جديد للشركة ومنافسة قوية
وتشكل هذه الخطوة من جانب شركة «شاومي» تحديا جديدا لشركة «تسلا» المملوكة لإليون ماسك والتي سيطرت على سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، واجهت «تسلا» منافسة متزايدة من الشركات التي مقرها الصين.

وجاء دخول شركة «شاومي» إلى سوق السيارات الكهربائية عندما شهدت شعبية «تسلا» في الصين انخفاضا بنسبة 11% على أساس سنوي.
 

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