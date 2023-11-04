المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية لفترة محدودة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قررت مجموعة «لوسيد» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية هذا الأسبوع خفض أسعار سياراتها الكهربائية الفارهة من فئة السيدان لفترة محدودة قبيل موسم العطلات، وسط منافسة شرسة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتراجع الطلب عليها.

وخفضت «لوسيد» سعر سيارات «إير تورينغ» إلى 87 ألف دولار من 95 ألف دولار. كما خفضت سعر فئة «غراند تورينغ» بمقدار 10 آلاف دولار إلى 115 ألف دولار، كما نقلت وكالة «رويترز» أمس الجمعة.

مع ذلك، فإن الدعم المقدم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد منح الشركة، التي من المقرر أن تعلن نتائج الربع الثالث يوم الثلاثاء، زيادة في السيولة مقارنة ببعض نظيراتها الأخرى التي تعاني أزمة نقدية.

وضرب ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية الطلب على السيارات الكهربائية، وردت شركات تصنيع السيارات، على رأسها شركة «تسلا» العالمية، بخفض الأسعار.

وخفضت «تسلا» أسعار سياراتها الكهربائية عدة مرات خلال العام 2023، لعكس تأثير خفض الأسعار، والحيلولة دون استنفاد الحصة السوقية.

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حرب الأسعار تجبر الشركات على خفض الأسعار

وأجبرت حرب الأسعار شركات تصنيع السيارات الكهربائية على منح الأولوية لزيادة المبيعات على تحقيق هوامش للربح، وتخفيض متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار في سبتمبر الماضي.

وقد خفضت شركة «نيوارك» الأميركية، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأميركية، سعر سيارة «إير بيور» رباعية الدفع إلى 75 ألف دولار من 85 ألف دولار، مع الإبقاء على سعر الفئة خلفية الدفع عند 77 ألف دولار.

كما خفضت «تسلا» سعر نموذج «إس بريميوم» فئة السيدان، وهي المنافس الأول لسيارة «إير تورينغ» من «لوسيد»، إلى 75 ألف دولار.