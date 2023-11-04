  • Alwasat News
Atwasat

المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية لفترة محدودة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 04 نوفمبر 2023, 10:05 صباحا
المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية لفترة محدودة
سيارة كهربائية من إنتاج مجموعة «لوسيد» الأميركية. (رويترز)
alwasat radio

قررت مجموعة «لوسيد» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية هذا الأسبوع خفض أسعار سياراتها الكهربائية الفارهة من فئة السيدان لفترة محدودة قبيل موسم العطلات، وسط منافسة شرسة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتراجع الطلب عليها.

وخفضت «لوسيد» سعر سيارات «إير تورينغ» إلى 87 ألف دولار من 95 ألف دولار. كما خفضت سعر فئة «غراند تورينغ» بمقدار 10 آلاف دولار إلى 115 ألف دولار، كما نقلت وكالة «رويترز» أمس الجمعة.

مع ذلك، فإن الدعم المقدم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد منح الشركة، التي من المقرر أن تعلن نتائج الربع الثالث يوم الثلاثاء، زيادة في السيولة مقارنة ببعض نظيراتها الأخرى التي تعاني أزمة نقدية.

وضرب ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية الطلب على السيارات الكهربائية، وردت شركات تصنيع السيارات، على رأسها شركة «تسلا» العالمية، بخفض الأسعار.

وخفضت «تسلا» أسعار سياراتها الكهربائية عدة مرات خلال العام 2023، لعكس تأثير خفض الأسعار، والحيلولة دون استنفاد الحصة السوقية.

«تسلا» تحدد موعد تسليم شاحنة «سايبر تراك»
«هوندا» تكشف مفهوم سيارة مستدامة مصنوعة من مواد معاد تدويرها

حرب الأسعار تجبر الشركات على خفض الأسعار
وأجبرت حرب الأسعار شركات تصنيع السيارات الكهربائية على منح الأولوية لزيادة المبيعات على تحقيق هوامش للربح، وتخفيض متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار في سبتمبر الماضي.

وقد خفضت شركة «نيوارك» الأميركية، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأميركية، سعر سيارة «إير بيور» رباعية الدفع إلى 75 ألف دولار من 85 ألف دولار، مع الإبقاء على سعر الفئة خلفية الدفع عند 77 ألف دولار.

كما خفضت «تسلا» سعر نموذج «إس بريميوم» فئة السيدان، وهي المنافس الأول لسيارة «إير تورينغ» من «لوسيد»، إلى 75 ألف دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم

ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة

الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام
كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي
نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين

نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»

إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا

الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة

الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)

الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته

استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي

داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية
«نيسان روج» تحصل على تعديل جديد لطراز 2024
«نيسان روج» تحصل على تعديل جديد لطراز 2024
«تسلا» تسحب 55 ألف سيارة بسبب عيوب في المكابح
«تسلا» تسحب 55 ألف سيارة بسبب عيوب في المكابح
ولاية كاليفورنيا تمنع السيارات ذاتية القيادة من «جنرال موتورز» لاعتبارات السلامة
ولاية كاليفورنيا تمنع السيارات ذاتية القيادة من «جنرال موتورز» ...
«فولكسفاغن» تكشف الصور الأولى لسيارتها الكهربائية بالكامل
«فولكسفاغن» تكشف الصور الأولى لسيارتها الكهربائية بالكامل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تسلا سايبر ترك» تتخطى 400 ألف دولار في المزاد العلني
«تسلا سايبر ترك» تتخطى 400 ألف دولار في المزاد العلني...
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية...
«بي إم دبليو» تقترب من طرح الفئة الجديدة كليا من «إكس 2»
«بي إم دبليو» تقترب من طرح الفئة الجديدة كليا من «إكس 2»...
«كيا» ترفع سعر الفئة الجديدة من «إي في 9» إلى 75 ألف دولار
«كيا» ترفع سعر الفئة الجديدة من «إي في 9» إلى 75 ألف دولار...
«نيسان روج» تحصل على تعديل جديد لطراز 2024
«نيسان روج» تحصل على تعديل جديد لطراز 2024...
المزيد
المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية لفترة محدودة
المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية ......
«تسلا» تحدد موعد تسليم شاحنة «سايبر تراك»
«تسلا» تحدد موعد تسليم شاحنة «سايبر تراك»...
«هوندا» تكشف مفهوم سيارة مستدامة مصنوعة من مواد معاد تدويرها
«هوندا» تكشف مفهوم سيارة مستدامة مصنوعة من مواد معاد تدويرها...
«فولكسفاغن» تكشف الصور الأولى لسيارتها الكهربائية بالكامل
«فولكسفاغن» تكشف الصور الأولى لسيارتها الكهربائية بالكامل...
ولاية كاليفورنيا تمنع السيارات ذاتية القيادة من «جنرال موتورز» لاعتبارات السلامة
ولاية كاليفورنيا تمنع السيارات ذاتية القيادة من «جنرال ......
المزيد