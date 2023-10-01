«تويوتا» تكشف تفاصيل الإصدار الخاص من «تندرا»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت «تويوتا» نسخة جديدة من إصدار محدود لشاحنة «تندرا»، أطلقت عليها اسم «1794»، مع تصميم مختلف كليا من الخارج، وإضافة عدد من التقنيات في مقصورة القيادة.

تصميم السيارة

غالبية التعديلات في نسخة الإصدار المحدود من «1794» تأتي في التغييرات البصرية بالسيارة، إذ يتميز التصميم الخارجي للسيارة عن باقي طرازات الفئة، مع إضافات من الكروم بألوان غامقة في الشبكة الأمامية والمصدات الجانبية.

كما استبدلت «تويوتا» طابعا خاصا بشعار «تندرا» على الجزء الأمامي من السيارة، لتمييز نسخة الإصدار الخاص عن باقي فئات «تندرا»، حسب موقع «كار & درايفر».

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المقصورة الداخلية

يتميز التصميم الداخلي بشكل كبير عن فئات «تندرا» الأخرى، مع تضمينه كميات وفيرة من الجلد البني. وجرى تطوير التصميم بالتعاون مع شركة «سادلباك ليثر»، ومقرها تكساس.

كما يتضمن الإصدار الخاص من «تندرا» مجموعة مطابقة من الملحقات الجلدية مع الشاحنة، بما في ذلك حقيبة ليلية، ولفافة أدوات، وحقيبة دليل المالك، وقفاز المفتاح، وحقيبة صغيرة.

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سعرالسيارة

وستنتج «تويوتا» 1500 وحدة فقط من إصدار «1794»، على أن تبدأ عمليات البيع في ربيع العام 2024. ولم تحدد الشركة اليابانية بعد أسعار السيارة الرسمية، ولكن من المتوقع أن يتخطى سعر الفئة الأولى الـ65 ألف دولار.

65 ألف دولار للفئة الأولى من «تندرا تويوتا» (الإنترنت)