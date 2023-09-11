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مصنع «ميني - أكسفورد» يتحول لإنتاج السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 01:30 مساء
مصنع «ميني - أكسفورد» يتحول لإنتاج السيارات الكهربائية
صورة من الأرشيف لمقر شركة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» في ميونخ، مارس 2023 (أ ف ب)
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أن شركة صناعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» ستستثمر عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، لتحويل مصنع سياراتها «ميني» في أكسفورد بالمملكة المتحدة إلى قطاع السيارات الكهربائية.

أعلنت الشركة، في وقت لاحق، أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني في مصنع «ميني»، لتحويل هذا الطراز المنتج في أكسفورد إلى طراز كهربائي، وكذلك في مصنع سويندون، بحسب وكالة «فرانس برس».

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استدامة أربعة آلاف وظيفة
سيسهم هذا الاستثمار في ضمان استدامة أربعة آلاف وظيفة، وفق الحكومة التي أشارت أيضا إلى أنه سيعزّز سلسلة توريد السيارات الكهربائية، على ما ذكرت وزارة الأعمال والتجارة في بيان.

وترى الوزارة أن هذا الاستثمار يمثّل تصويتا بالثقة في إستراتيجية الحكومة المتعلقة بصناعة السيارات.

رفع حجم الاستثمارات
إعلان «بي إم دبليو» سيرفع حجم الاستثمار في القطاع إلى 6 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات يورو) خلال العامين الماضيين.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن استثمارات «بي إم دبليو» مثال ساطع آخر على أن المملكة المتحدة هي أفضل مكان لتصنيع سيارات المستقبل، مشيدا بدعم حكومته القطاع من حيث النمو والتوظيف.

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استثمارات متعدد من شركات السيارات في إنجلترا
أشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة «ستيلانتيس» بدء إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها بمدينة إليسمير بورت (شمال إنجلترا)، بعد استثمار 100 مليون جنيه إسترليني (116 مليون يورو).

وفي يوليو، أعلنت المجموعة الهندية «تاتا موتورز»، التي تملك جاكوار لاند روفر، استثمارا بـ4 مليارات جنيه إسترليني (4.6 مليار يورو)، لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في المملكة المتحدة.
 

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