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طرح «تويوتا لاند كروزر» في أوروبا بمحرك تيربو ديزل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 09 أغسطس 2023, 09:37 صباحا
طرح «تويوتا لاند كروزر» في أوروبا بمحرك تيربو ديزل
تعرف على جديد لاند كروز الكهربائية رباعية الدفع (الإنترنت)
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أعلنت «تويوتا» عودة سيارتها الشهيرة «لاند كروزر» إلى الأسواق الأوروبية، بتصميم جديد يختلف عن التي ستُطرح في الأسواق الأميركية.

تصميم السيارة
وذكر موقع «كار سكوب» أن «لاند كروزر» رباعية الدفع المخصصة للأسواق الأوروبية ستكون مبنية على تصميم «لاند كروزر300» الأكبر حجما، ومنصة «GA-F»، ما يمنح السيارة أداء أفضل على الطرق الوعرة والسريعة.

وتأتي «لاند كروزر» الجديدة مع نظام توجيه كهربائي لتقليل الارتدادات على الطرق الوعرة، ومنح إحساس بقيادة أكثر سلاسة.

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ولم تعلن «تويوتا» رسميا تفاصيل «لاند كروزر» المخصصة لأوروبا، لكن على الأرجح ستأتي مع محرك تيربو يعمل بالديزل سعة 2.8 لتر، ينتج 201 حصان، وموصول بناقل ثماني سرعات أوتوماتيك.

كما كشفت أيضًا أنه في أوائل العام 2025، ستطرح السيارة فئة هجينة من السيارة، تجمع بين المحرك الكهربائي بجهد 48 فولت ومحرك ديزل.

تعرف على جديد لاند كروز الكهربائية رباعية الدفع (الإنترنت)
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