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وظيفة غطاء محرك السيارة وأسباب تلفه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 02:08 مساء
وظيفة غطاء محرك السيارة وأسباب تلفه
توجد عدة أسباب تؤدي إلى عدم فتح غطاء المحرك (الإنترنت)
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عندما تسحب مقبض التحرير داخل المقصورة، فإنه يتصل بكابل يمر أسفل الغطاء ويتصل عند الطرف الآخر بمزلاج غطاء المحرك ولكن توجد عدة أسباب تؤدي إلى عدم فتح غطاء المحرك سنتعرف عليها.

عندما تسحب المقبض، يتحرك الكابل ويفتح المزلاج ثم ينبثق الغطاء، ويثبته المزلاج الثانوي في مكانه ثم بعدها يمكنك الوصول إلى تحرير المزلاج الثانوي لفتح غطاء المحرك تماما ولكن يوجد عدة Hسباب لعدم فتح غطاء المحرك.
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- ان يكون كابل تحرير المزلاج مكسورا أو عالقا أو قد يكون مقطوعا تماما.
- أن يكون الشد غير مناسب للكابل وتحتاج إلى ضبط قوة الشد على كابل التحريروهو ما يمكنك فعله عادة باستخدام مفك البراغي أو مفتاح الربط الموجود في أداة ضبط الكابل.
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- أن المزلاج نفسه عالق أو مكسور أو أنه بمرور الوقت، من الشائع أن يبدأ الصدأ، وعندما يحدث ذلك فلن تتمكن من فتح غطاء المحرك حتى تصلحه.
وفي كل الحالات إذا كنت قلقا بشأن إلحاق المزيد من الضرر بغطاء المحرك، فإننا نوصي بشدة بنقل سيارتك إلى محترف.

واذا كانت لديك الخبرة في حل المشكلة حتى لو كانت بسبب مزلاج مكسور أو مقبض تحرير تالف أو كابل مقطوع، ستحتاج إلى توخي الحذر الشديد حتى لا تتلف مقدمة سيارتك عندما تحاول فتح غطاء المحرك.

ولفتح الغطاء سترغب في البدء بتحديد مكان المزلاج، ومحاولة فتحه باستخدام مفك براغي مسطح الرأس يتم تركيبه أسفل فتحة غطاء المحرك أو في الشبكة الأمامية.

ويجب أن يتطلب الأمر بعض القوة لدفع الغطاء وفتح المزلاج كما وإذا كان السبب من داخل المقصورة، فيجب محاولة العثور على الكابل المقطوع من داخل السيارة لمحاولة سحبه لفتح غطاء المحرك.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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