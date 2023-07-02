بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

تتعدد أسباب وقوع الحوادث الصغيرة للسيارات، منها ما يكون في أثناء سيرها، ومنها ما يحدث خلال وقوفها. وغالباً ما تؤدي هذه الحوادث إلى اعوجاج من هنا، وآخر من هناك في قسم من أقسام الهيكل، فيهرع صاحب السيارة مباشرة إلى الحداد من أجل إعادة هيكلها إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث.

إذا كنت تملك سيارة أصيبت بحادث بسيط أدى إلى اعوجاج في هيكلها فقد تفكر بزيارة الحداد، ودفع أموال إضافية، لإصلاح الضرر، غير أنك قد تكون بغنى عن أي تكاليف، خصوصا أنه قد أصبح بإمكانك الآن القيام بهذه التصليحات البسيطة بنفسك من دون أي كلفة، وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

3 خطوات لاستخدام مكيف السيارة بوقود أقل

ولإصلاح الاعوجاج في الهيكل سوف تحتاج إلى مياه ساخنة ويديك، لإعادة الهيكل وكأنه لم يصب بأي ضرر. وكل ما عليك فعله هو وضع المياه الساخنة على مكان الاعوجاج، واستعمال يديك من أجل دفع الجزء الداخلي من الهيكل نحو الخارج، حتى يعود تلقائياً إلى الشكل الذي كان عليه قبل الحادث.

يعود سر ذلك إلى أن الهيكل البلاستيكي المبعوج يتفاعل مع حرارة المياه فيلين، مما يجعل التحكم بشكله وإعادته إلى ما كان عليه أسهل.

أخطاء نرتكبها جميعاً تقصر عمر السيارة

يشار إلى أنه يجب التنبه إلى مكان صب المياه الساخنة، حيث يجب أن يقتصر على الأقسام البلاستيكية من الهيكل (غالباً ما تكون منطقة الصوادم) دون غيرها من الهيكل، لأن حرارة المياه قد تتفاعل بشكل سلبي مع الأقسام الأخرى.

يُظهر لكم هذا الفيديو كيف يسكب هذا الشاب المياه ذات الحرارة المرتفعة على مكان الاعوجاج برفق، الأمر الذي سيجعل من الصادم البلاستيكي أكثر ليونة، ليتمكن بعد ذلك من خلال مد يده من الداخل والضغط على الهيكل من إعادته إلى شكله الأساسي بسهولة مطلقة.



