«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

نشر مصنع السيارات الفرنسي «بيجو» بعض الصور التشويقية للنسخة الجديدة كليا من «إي 3008»، قبل طرحها بشكل رسميا نهاية العام الجاري.

«إي 3008» متعددة الاستخدامات وذات حجم متوسط وكهربائية بالكامل، وستكون بديلا للنسخة الحالية من «3008» ذات المحرك الذي يعمل بالبنزين، حسب موقع «أوتو إكسبرس».

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وتظهر في الصور التعديلات الكثيرة في «إي 3008»، أولها التصميم الخارجي الذي يشبه تصميم «408»، مع قاعدة عجلات أصغر، وتصميم انسيابي للسقف، فضلا عن الإضاءة الأنيقة والمصابيح الثلاثية.

وفيما يتعلق بتصميم المقصورة الداخلية، سبق أن كشفت «بيجو» أن التصميم الداخلي يأتي بمفهوم مماثل للسيارات التقليدية لـ«بيجو»، مع تصميم جديد لعجلة القيادة، ووضع شاشة تعمل باللمس فوقها، بالإضافة إلى شاشتين بانوراما من أجل عرض المعلومات، ولوحة رقمية تعمل باللمس مقاس 21 إنشا.

سيارة «إي3008». (موقع أوتو إكسبرس)

سيارة «إي3008». (موقع أوتو إكسبرس)

سيارة «إي3008». (موقع أوتو إكسبرس)

سيارة «إي3008». (موقع أوتو إكسبرس)