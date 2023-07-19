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عيوب التصنيع تجبر «Polestar» على استدعاء ثلاث سيارات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 10:30 صباحا
عيوب التصنيع تجبر «Polestar» على استدعاء ثلاث سيارات
استدعاء ثلاث نسخ من «Polestar 2» في الولايات المتحدة (الإنترنت)
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قررت «Polestar» استدعاء ثلاث سيارات «Polestar 2» الكهربائية في الولايات المتحدة نتيجة قطع غيار معيبة تلقتها من شركتها الأم «فولفو»، حيث تتعلق المشكلة بمفصل دائري يمكن أن ينفصل، ويؤدي إلى وقوع حادث.
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وقد أدركت «Polestar» المشكلة للمرة الأولى في 28 يونيو، عندما تلقت إخطارا من شركة سيارات فولفو بخصوص خطأ تصنيع محتمل في القطعة.
وباستخدام سجلات الإنتاج، حددت «Polestar» أن ثلاثة نماذج من طراز «Polestar 2» للعام 2023، جرى إنتاجها بمصنعها في تايتشو بالصين، قد تأثرت.

تؤثر المشكلة على المفصل الدائري الأيسر الأمامي، الذي يربط ذراع التحكم السفلي الأمامي بمفصل التوجيه. ربما جرى تثبيت الجزء في الوضع غير الصحيح، قبل تثبيت مسمار التثبيت الذي يبقيهما معا.
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ونتيجة خطأ الإنتاج هذا، فهناك خطر من أن ذراع التحكم قد ينفصل عن مفصل التوجيه في أثناء تحرك السيارة. والأسوأ من ذلك، أن السائق لن يتلقى أي تحذير قبل ظهور المشكلة، مما يزيد من خطر وقوع حادث تصادم.
حتى إذا لم يؤد انقطاع الاتصال إلى وقوع حادث، فقد يؤثر ذلك على قدرة «Polestar 2» على المناورة.
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لحسن الحظ، جرى اكتشاف المشكلة داخليا، ولم تكن «Polestar» على علم بأي حالات تظهر فيها هذه العيوب على الطريق.
ومن أجل إصلاحها قبل حدوث مشكلة، ستطلق «Polestar» حملة استدعاء بدءا من 30 أغسطس، حيث ستتواصل مع مالكي المركبات الثلاث المعنية، وتطلب منهم إعادتها إلى وكيل بيع قريب.

وهناك، سيجرى فحص الوصلات المعيبة، وتركيب المفصل بشكل صحيح عند الضرورة.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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