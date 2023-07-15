  • Alwasat News
Atwasat

«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 15 يوليو 2023, 11:30 صباحا
«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة
تعرف على تفاصيل أيقونة «باسات» الجديدة (الإنترنت)
alwasat radio

تحتفل «فولكسفاغن» بذكرى طرح الجيل التاسع من سيارة «باسات» هذا الخريف، مع طرح نسخة جديدة من السيارة الفاخرة بفئة «واغون» فقط.

تأتي النسخة الجديدة من «باسات» بقاعدة عجلات بطول 194 إنشا، لتكون أطول بـ5.6 إنش من النسخة السابقة، مع زيادة سعة السيارة بمقدار 40 لترا، حسب موقع «موتور1».
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب عيوب في الصنع

مواصفات السيارة
تتشارك النسخة الجديدة من «باسات» في كثير من خصائصها مع «تيغوان» موديل 2024 التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، وكلتاهما يأتي مع معدات تقنية كاملة في المقصورة الداخلية من شاشة معلومات 10.25 إنش، وشاشة أخرى للعرض 12.9 إنش.
وتأتي السيارة الجديدة مع خيارات بين محرك يعمل بالبنزين أو محرك هجين. وعلى الأرجح، تتراوح قدرة المحرك بين 201 – 268 حصانا، أو 150- 200 ك/واط، ويمكن أن تقطع مسافة 120 كم بهذه الطاقة.
 

تعرف على تفاصيل أيقونة «باسات» الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تفاصيل أيقونة «باسات» الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تفاصيل أيقونة «باسات» الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تفاصيل أيقونة «باسات» الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تفاصيل أيقونة «باسات» الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تفاصيل أيقونة «باسات» الجديدة (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية

بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة ...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان

الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي ...
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي ...
الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج

الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه

بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي

مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي
حلى التراميسو بحشوة التمر

حلى التراميسو بحشوة التمر
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مرسيدس» تستدعي آلاف من سيارات «فئة سي»
«مرسيدس» تستدعي آلاف من سيارات «فئة سي»
أهم 3 أدوات في السيارة عليك امتلاكها
أهم 3 أدوات في السيارة عليك امتلاكها
«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»
«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»
الأسباب الشائعة لتلف طلاء السيارات
الأسباب الشائعة لتلف طلاء السيارات
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب عيوب في الصنع
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب عيوب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة...
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون......
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة...
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب عيوب في الصنع
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب ......
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 ......
المزيد
أسباب ظهور علامة المقود في سيارتك
أسباب ظهور علامة المقود في سيارتك...
«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة
«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة...
أوبل تكشف تفاصيل النسخة الجديدة من «كونسبت»
أوبل تكشف تفاصيل النسخة الجديدة من «كونسبت»...
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب عيوب في الصنع
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب ......
الأسباب الشائعة لتلف طلاء السيارات
الأسباب الشائعة لتلف طلاء السيارات...
المزيد