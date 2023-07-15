«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تحتفل «فولكسفاغن» بذكرى طرح الجيل التاسع من سيارة «باسات» هذا الخريف، مع طرح نسخة جديدة من السيارة الفاخرة بفئة «واغون» فقط.

تأتي النسخة الجديدة من «باسات» بقاعدة عجلات بطول 194 إنشا، لتكون أطول بـ5.6 إنش من النسخة السابقة، مع زيادة سعة السيارة بمقدار 40 لترا، حسب موقع «موتور1».

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مواصفات السيارة

تتشارك النسخة الجديدة من «باسات» في كثير من خصائصها مع «تيغوان» موديل 2024 التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، وكلتاهما يأتي مع معدات تقنية كاملة في المقصورة الداخلية من شاشة معلومات 10.25 إنش، وشاشة أخرى للعرض 12.9 إنش.

وتأتي السيارة الجديدة مع خيارات بين محرك يعمل بالبنزين أو محرك هجين. وعلى الأرجح، تتراوح قدرة المحرك بين 201 – 268 حصانا، أو 150- 200 ك/واط، ويمكن أن تقطع مسافة 120 كم بهذه الطاقة.



تعرف على تفاصيل أيقونة «باسات» الجديدة (الإنترنت)

تعرف على تفاصيل أيقونة «باسات» الجديدة (الإنترنت)

تعرف على تفاصيل أيقونة «باسات» الجديدة (الإنترنت)