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تعرف على أرخص سيارة كهربائية من «Ark»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 10:54 صباحا
تعرف على أرخص سيارة كهربائية من «Ark»
«Ark»تكشف عن أرخص سيارة كهربائية لها بسعر 5،995 جنيه إسترليني (الإنترنت)
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تم إطلاق السيارة الصغيرة الكهربائية «Ark Zero»، بوصفها السيارة الكهربائية الأقل تكلفة في المملكة المتحدة ، بـ5995 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

تم تصميم «Ark Zero» وبناؤها من قِبل «Ark»، وهي شركة سيارات كهربائية ناشئة، ومقرها لندن، وتصف نفسها بأنها أول شركة سيارات كهربائية بالكامل.

«Zero» هي منافسة لسيارات «Citroën Ami» و«Opel Rocks Electric» و«Fiat Topolino»، وغيرها من السيارات الكهربائية المماثلة.

وتقول الشركة إن هدفها من «Ark Zero»، إلى جانب جني الأموال، هو دفع انتقال المملكة المتحدة إلى نظام نقل أنظف وأكثر إخضرارًا، وجعل النقل المستدام للجميع.
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«Ark Zero» هي مركبة صغيرة يبلغ طولها 2500 ملم (98.4 بوصة)، وعرض 1202 ملم (47.3 بوصة)، و1625 ملم (64 بوصة) في الارتفاع.

هيكل السيارة
تم توحيد هيكل السيارة والشاسيه في وحدة واحدة مصنوعة بالكامل من الألومنيوم، حيث يعزز الهيكل الأحادي من قوة السيارة وصلابتها، مما يوفر أمانًا إضافيًا

وتم اختيار الألومنيوم لأنه يسمح بامتصاص أكبر للطاقة، مقارنة بهيكل فولاذي في حالة وقوع حادث.
بالإضافة إلى ذلك، الألومنيوم أخف وزنا ولا يتآكل.
ويعني الجسم الضيق أن شخصين بالغين فقط يمكن أن تسعهما المقصورة الداخلية.

نظرًا لحجم وحقيقة أن الجسم مصنوع من الألومنيوم، فليس من المستغرب أن تزن «Ark Zero» نحو 489 كجم فقط.

محرك السيارة و سرعتها
يبلغ مداها نحو 50 ميلا (80 كيلو مترا)، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 28 ميلا في الساعة بفضل محرك بقوة 3 أحصنة (2.2 كيلو واط) يعمل ببطارية ليثيوم أيون بقوة 80 أمبير في الساعة.

ووفقًا للشركة، تستغرق عملية الشحن الكاملة من ست إلى ثماني ساعات.

لا تتوافر السيارة الكهربائية الصغيرة ذات البابين إلا في السوق البريطانية بالوقت الحالي، على الرغم من أن «Ark» لديها خطط للتوسع في بلدان أخرى ويتم تسليم السيارات للعملاء بعد 14-16 أسبوعًا من تأكيد الطلب.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

«Ark»تكشف عن أرخص سيارة كهربائية لها بسعر 5،995 جنيه إسترليني (الإنترنت)
«Ark»تكشف عن أرخص سيارة كهربائية لها بسعر 5،995 جنيه إسترليني (الإنترنت)
«Ark»تكشف عن أرخص سيارة كهربائية لها بسعر 5،995 جنيه إسترليني (الإنترنت)
«Ark»تكشف عن أرخص سيارة كهربائية لها بسعر 5،995 جنيه إسترليني (الإنترنت)
تعرف على أرخص سيارة كهربائية من «Ark»
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