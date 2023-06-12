تسريب التصميم الجديد لـ«كيا بيكانتو» 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تسربت أحدث الصور لسيارة «كيا بيكانتو» الجديدة موديل 2024 نسخة «GT-Line» والتي من المتوقع أن تصل إلى الأسواق في النصف الثاني من العام الجاري، وتُظهر الصور تصميما جديدا للواجهة الأمامية مشابهة لما ظهرت عليها في الصور التجسسية، وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

تصميم أمامي جديد

وبالنظر إلى الصور المسربة، نجد أن هناك تغييرا في تصميم المصابيح الأمامية بشكلها العمودي المشابهة لما هو موجود في سيارة كيا «EV9» الكهربائية الجديدة، ومن الصور التجسسية لسيارتي كرنفال وسورينتو المحسنين والتي من المقرر أن تحصل على مظهر مماثل.

وتتميز المصابيح الأمامية بإضاءة نهارية «LED» عمودية وأفقية مميزة، إضافة إلى ثلاث مناطق منفصلة لمصابيح الشبورة، والتغييرات في الأسفل قليلة ولا يزال هناك فتحة سقف واسعة، بالإضافة إلى قواطع عمودية في الصادم الأمامي والخلفي.

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ولاتزال منطقة الشبكة نحيفة، لكنها على شكل خط أفقي وكان لدى طرازات جي تي لاين وجي تي قطعة زينة في وسط منطقة الشبكة، وتتميز« GT-Line» بعجلات معدنية جريئة منقوشة كالتي تتمتع بها أحدث سيارات هيونداي وكيا وجينيسيس.

وفي الخلف، تحتفظ المصابيح الخلفية بشكل مشابه ولكنها تتميز بتصميمات جديدة، مع شريط ضوئي يمر عبر الباب الخلفي، مع صادم معاد تصميمه مع سبويلر خلفي وقواطع عمودية مثل الموجودة في المقدمة.

وفي الداخل، تبدو التغييرات أكثر دقة، ويبدو أن هناك ناقل حركة يدوي جديد، وجرى استبدال الأدوات التماثلية بمجموعة أدوات جديدة موجودة في سيارات كيا سيلتوس وسبورتاج، وقد ظهرت سيارة «كيا بيكانتو» الحالية للمرة الأولى في العام 2017 وجرى تحديثها في العام 2021 بتصميم واجهة جديد وتقنية جديدة.

محرك السيارة

وتتوفر «كيا بيكانتو» عامة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.25 لتر في فئات جي تي لاين وإس أو بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر توربو وهذا في فئة GT، ومن المتوقع أن تلعب سيارة كيا بيكانتو دورا مهما ضمن مجموعة سيارات كيا، وذلك نظرا لأن كيا ريو سيجرى انتهاء إنتاجها عند تقاعد الطراز الحالي.

«كيا بيكانتو» تظهر بتصميم جديد للواجهة الأمامية (الإنترنت)