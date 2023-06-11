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بالفيديو: سيارة متطورة تشبه «Beetle» من «Great Wall»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 10:16 صباحا
بالفيديو: سيارة متطورة تشبه «Beetle» من «Great Wall»
أعلنت شركة «Great Wall» نيتها طرح سيارة كهربائية كلاسيكية صغيرة (الإنترنت)
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أعلنت شركة «Great Wall» نيتها طرح سيارة كهربائية، صنعتها لمحبي السيارات ذات التصاميم الكلاسيكية الصغيرة.

وتتميز سيارة «Ballet Cat» بهيكل صغير يشبه من حيث التصميم هياكل سيارات «Volkswagen Beetle» الأسطورية، لكنها حصلت على بعض التعديلات التي تمنحها لمسة الحداثة مثل مصابيح LED المميزة التصميم، وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

تصميم السيارة
توفر هذه السيارة تنقلا مريحا للركاب، وقمرة واسعة بفضل هيكلها الذي جاء بطول 4 أمتار و40 سنتيمترا، وعرض 186 سم، وارتفاع 163 سم. كما جهزت بفتحة سقف بانورامية مميزة، وصندوق خلفي واسع للأمتعة.
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وصممت هذه السيارة من الداخل لتكون أنيقة وبسيطة ومتطورة في الوقت نفسه، إذ حصلت على مقاعد جلدية مريحة، وواجهة قيادة مزينة بعناصر من الكروم، والتي تضم شاشة قبالة المقود، وشاشة لمسية في منتصفها يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المالتيميديا، والعديد من خصائص المركبة.

محرك السيارة
تعمل هذه المركبة بمحرك كهربائي يولد عزما يعادل 171 حصانا. كما جهّزت ببطاريات تكفيها لقطع 401 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، ويمكنها الوصول إلى سرعة 155 كلم/سا.

 

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