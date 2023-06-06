جنرال موتورز تستدعي نسخة واحدة من «Hummer» الكهربائية.. تعرف إلى السبب

القاهرة - بوابة الوسط

لم يكن طريق السيارة «GMC Hummer» الكهربائية سلسا تماما، حيث واجهت عديد العقبات منذ إطلاقها بما في ذلك نقص الإمدادات.

ويضيف تقرير استدعاء السلامة الأخير الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة «NHTSA» إلى تلك القائمة لأنه يكشف مشكلة تخص بطارية نسخة واحدة فقط من السيارة هامر الكهربائية.

وفقا للتقرير، قد تكون بعض التوصيلات داخل حزمة البطارية خارج موضعها أو ربما لم يجر لحامها بشكل صحيح أثناء التصنيع.

تسريب تفاصيل فولفو«EX30» قبل الكشف عنها

إذا لم يجر إصلاح المشكلة، فقد تدخل الوحدات المتأثرة في وضع الدفع المنخفض أو تفقده تماما، وتمثل هذه المشكلة خطرا كبيرا بحدوث تصادم.

يمكن للمالكين تحديد المشكلة من خلال ضوء تحذير البطارية ورسالة «Service High Voltage System» المعروضة على لوحة العدادات.

سيجرى أيضا عرض رسالة جرى تعطيل الشحن أو لن يجري إعادة تشغيل السيارة.

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