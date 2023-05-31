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تسريب تفاصيل فولفو«EX30» قبل الكشف عنها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 02:15 مساء
تسريب تفاصيل فولفو«EX30» قبل الكشف عنها
تعرف على جديد فولفو «EX30» (الإنترنت)
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جرى تسريب عدد من المواصفات والصور لسيارة فولفو «EX30» عن طريق الخطأ من خلال مكوِّن فولفو، وهي السيارة التي من المقرر أن يجري الكشف عنها رسميًا مطلع الشهر المقبل.

ففي يوم الجمعة السابق ظهر«EX30» لفترة وجيزة على موقع فولفو على الإنترنت، قبل إزالته بسرعة، ومع ذلك، كانت هناك فرصة لالتقاط ما حدث.

تسريبات فولفو «EX30»
من الواضح أن «EX30» ستشترك في الكثير من سمات التصميم مع «EX90» الرائد، ومع ذلك، سيكون بالطبع أصغر بشكل كبير، حتى أصغر من«XC40».
هناك بالفعل فكرة جيدة عن الشكل الذي كان سيبدو عليه «EX30» من خلال صور براءات الاختراع التي جرى تسريبها قبل بضعة أشهر في الصين، من الواضح أن تسرب المكون يتوافق مع صورة براءة الاختراع أدناه التي ظهرت في وقت سابق.
تبدو السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) القادمة من فولفو وكأنها نسخة مصغرة من السيارة الرئيسية «EX90» لكنها مكتنزة ورياضية وأكثر مرحًا لجذب فئة ديموغرافية أصغر سنًا.

تكوين ثنائي اللون
الصورة المسربة تصور «EX30» بتكوين ثنائي اللون، مع ظل أبيض بارد وسقف أسود، يمكن أيضًا رؤية التصميم الجديد للعجلات المصنوعة من السبائك بـ5 قضبان وتشطيب نهائي بقطع الماس.

على الرغم من عدم توفر أبعاد «EX30»، فإنه يجب أن يكون أصغر قليلًا من «XC40» حيث يبلغ طوله ما بين 4.2-4.3 م (165-170 بوصة)، من المتوقع أن تسير السيارة الكهربائية على بنية جيلي «SEA» تمامًا مثل «Smart 1» و«Zeekr X» وبخيارات مختلفة لحزمة البطارية، بالإضافة إلى محركات كهربائية فردية أو مزدوجة.

سيكون لدى «EX30» خياران للبطارية، سيكون الخيار الأساسي هو حزمة «51 kWh»، وفي الوقت نفسه ستتوفر بطارية «69 kWh» أيضًا، سيصل المدى الأخير إلى 298 ميلًا، سيكون لطراز «EX30» أقل بصمة كربونية مقارنة بأي طراز من سيارات فولفو حتى الآن، مع تخفيض بنسبة 25% على XC40 / C40 Recharge المستهدف، سيجري تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها في مرحلة الإنتاج.

ستكشف فولفو عن «EX30» بالكامل في 7 يونيو، من المفترض أن تصل الكروس أوفر المدمجة إلى شواطئ الولايات المتحدة الأميركية بحلول أوائل العام 2024، متوقع أن يبدأ سعرها في المنطقة من 45 ألف دولار.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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