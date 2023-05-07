بالصور: جديد «بيجو 2008» للعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «بيجو» عن عمليات تحسين للطراز «بيجو 2008» للعام 2024 لتواكب التطور السريع في عالم السيارات.

هيكل السيارة الخارجي

وحصلت السيارة على الأضواء العمودية الثلاثية التي تشبه المخلب المدمجة في حشوات المصد الأسود اللامع، يمتد طراز (GT) الرئيسي من المظهر المميز للمصابيح الأمامية بتقنية (LED) بالكامل.

بالانتقال إلى الخلف، أجرت «بيجو» تعديلات على المصابيح الخلفية بتقنية (LED) لتعزيز شكل «المخالب الثلاثة» باستخدام ثلاث شرائح أفقية مزدوجة متراكبة، تجدر الإشارة إلى أن إشارات الانعطاف وأضواء الرجوع هي أيضا من مجموعة (LED).

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تشمل المستجدات الأخرى فيما يتعلق بالمظهر الخارجي لسيارة 2024 «بيجو 2008» عجلات مقاس 16 إلى 18 بوصة، ويمثل «Selenium Gray» لون الإطلاق بينما تتميز بطلاء بلونين مع سقف أسود بشكل قياسي، بغض النظر عن اللون، سيحصل كل إنتاج 2008 على أغطية مرايا جانبية سوداء.

مقصورة 2024 «بيجو 2008»الداخلية

عند الدخول إلى المقصورة، تتميز جميع إصدارات 2024 «بيجو 2008» بشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات بدلاً من طراز ما قبل تجميل حيث جاء أول حطتين مع شاشة أصغر مقاس 7 بوصات.

وستحصل على مجموعة عدادات رقمية مقاس 10 بوصات مصممة حديثا، بتأثير ثلاثي الأبعاد، استقر على القاعدة النشطة وسيأتي التقاطع الصغير مع الأقراص التناظرية التقليدية.

تلقت الإصدارات المجهزة بصندوق التروس اليدوي مقبض ناقل الحركة المعاد تصميمه.

قوة ومدى أكبر في 2024 «بيجو 2008»

في أوائل العام 2024، ستنمو مجموعة نقل الحركة لتشمل محركا هجينا جديدا بمحرك بنزين بقوة 136 حصانا مقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض بست سرعات يشتمل على محرك كهربائي.

يُزعم أنه يخفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بمحرك الغاز غير الهجين، تذهب «بيجو» إلى حد القول إنها تتوقع من المالكين قيادة السيارة في وضع كهربائي خالص لأكثر من 50% من الوقت في المدينة.

بالنسبة إلى أولئك الذين يفضلون مجموعة نقل حركة أبسط، لا تزال الشركة التي تحمل شارة الأسد تبيع سيارة 2008 بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بشاحن توربيني، إنه يضخ 100 حصان من خلال علبة تروس يدوية من ست سرعات أو 130 حصانا عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، بدلاً من ذلك، يمكن للعملاء اختيار محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 130 حصانا ويتم تقديمه فقط مع السيارة.

سيتم طرح 2024 «بيجو 2008» للبيع هذا الصيف جنباً إلى جنب مع E-2008 الكهربائية البحتة.

هذا المحتوى من تيربو العرب



الظهور الأول لسيارة 2024 «بيجو 2008» الأكثر قوة (الإنترنت)

الظهور الأول لسيارة 2024 «بيجو 2008» الأكثر قوة (الإنترنت)