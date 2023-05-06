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صور تجسسية لـ«T-Cross» من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 12:39 مساء
صور تجسسية لـ«T-Cross» من «فولكس فاغن»
«فولكس فاغن تي- كروس» في أول صورة تجسسية دون أغطية مموهة (الإنترنت)
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في أبريل العام 2019 قامت «فولكس فاغن» بتدشين أصغر سياراتها الـSUV وهي«تي-كروس T-Cross»، كما أنها ثاني طرازات الصانعة الألمانية في فئة الكروس أوفر SUV تحت المدمجة بعد «تي-روك»، وحاليًا يجري العمل على نسخة «فيس ليفت» من السيارة، التي تم التقاط صور تجسسية لها مؤخرًا تكشف عن بعض التفاصيل القادمة، وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

هيكل السيارة الخارجي
رغم أن السيارة ظهرت دون أي أغطية تقريبًا على عكس الصور التجسسية السابقة، فإنه عند التدقيق يلاحظ استخدام بعض الأجزاء وشرائط اللصق التمويهية للإيحاء بأن هذه هي النسخة الحالية، فمثلا ظهرت الشرائط في الجانب السفلي من المصابيح الأمامية، في محاولة لإخفاء تصميمها الجديد الذي أصبح يميل إلى المربع، كما يمتد شريط أسود آخر في الجزء الوسطي بعرض المصد الأمامي، ومتوقع عند إزالة هذا الشريط أن يكون الجزء المخفي من المصد بنفس لون السيارة، فيما يظهر من أسفل اللاصق خط مثلث الشكل لفتحات التهوية.
«فولكسفاغن» تودع «غولف» بمحرك «الاحتراق الداخلي»
بخصوص الشبكة الأمامية فتبدو أعرض بعض الشيء مقارنة بالنسخة الحالية، كما تم تحديث شكل الخطوط الأفقية الموجودة داخلها.. أما في الخلف فتبدو التغييرات أقل من المقدمة، لترتكز على وجود إضاءة LED بحيث تتلاءم مع الإضاءة النهارية في الواجهة.

محرك السيارة بنزيني
ومن المرجح أن تستمر منظومة القوة دون تغيير، حيث يتوفر محرك بنزيني سعته 1.0 لتر بقوة حصانية تتفاوت بين 94 و109 أحصنة، كما يتوفر محرك آخر سعته 1.5 لتر متصل بشاحن تيربو وتصل قوته إلى 148 حصانا، بينما كان المحرك الديزل قد تم إقصاؤه من تشكيلة المحركات في وقت سابق.

«فولكس فاغن تي- كروس» في أول صورة تجسسية دون أغطية مموهة (الإنترنت)
«فولكس فاغن تي- كروس» في أول صورة تجسسية دون أغطية مموهة (الإنترنت)
«فولكس فاغن تي- كروس» في أول صورة تجسسية دون أغطية مموهة (الإنترنت)
«فولكس فاغن تي- كروس» في أول صورة تجسسية دون أغطية مموهة (الإنترنت)
«فولكس فاغن تي- كروس» في أول صورة تجسسية دون أغطية مموهة (الإنترنت)
«فولكس فاغن تي- كروس» في أول صورة تجسسية دون أغطية مموهة (الإنترنت)
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