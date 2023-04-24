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«نيسان» تستعرض سياراتها الكهربائية في معرض شنغهاي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 11:20 صباحا
«نيسان» تستعرض سياراتها الكهربائية في معرض شنغهاي
«نيسان» تطرح أحدث طرازاتها الكهربائية تعرف عليها معنا (الإنترنت)
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تستعرض «نيسان» مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية المزودة بتقنيات الاتصال المتطورة في معرض «شنغهاي» للسيارات 2023 والتي تهدف من خلالها إلى تجاوز توقعات عملائها وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

حيث تقدم العلامة طرازات جديدة للمرة الأولى تشمل سيارتين كهربائيتين اختباريتين هما سيارة «Max-Out» الرياضية المكشوفة التي تُطرح للمرة الأولى في الصين، وسيارة «Arizon» الرياضية متعددة الاستخدامات التي جرى تصميمها لتلبية احتياجات التنقل المتنوعة في الصين والتي جرى الكشف عنها للمرة الأولى عالميا.

تصميم سيارة «Arizon»
صمم سيارة «Arizon» الاختبارية التي ترتكز على منصة «CMF EV» فريق صيني استخدم خبرة نيسان العالمية في مجال السيارات الكهربائية، لتكون المركبة متعددة الوظائف السيارة المثالية للعملاء في الصين.

وجرى تصميم سيارة «Arizon» الاختبارية مع التركيز على العميل حيث زودت بمساعد شخصي افتراضي جديد يُعرف باسم «إبورو» يسهم في الارتقاء بتجربة القيادة لتتجاوز حدود التنقل المألوف. ويمكن لـ«إبورو» التفاعل مع الركاب كما يفعل البشر والاستجابة بدقة لطلباتهم باستخدام الوقت وبيانات الطقس إضافة إلى البيانات الأخرى.

سيارة «Max-Out»
تعد «Max-Out» اختبارا للتصميم القائم على مبدأ الاندماج مع السيارة فهي تعكس المرحلة الفنية الجديدة التي تعتمدها نيسان وكذلك مسيرتها نحو مستقبل رقمي متنامٍ، كما يتضح من خلال عجلاتها المجسمة الفريدة.

ويتيح التصميم الهوائي الديناميكي للسيارة الرياضية الأنيقة ومركز ثقلها شديد الانخفاض ونظام الدفع الرباعي الكهربائي e-4ORCE تحكما أكبر بها ويعزز مستويات الأمان عند قيادتها. أما الشاشة العريضة التي زودت بها المقصورة والتي تشبه المصابيح الخارجية المميزة لسيارة «Max-Out» فتعكس الاندماج بين العالمين الافتراضي والواقعي.

وتمثل «Max-Out» مستقبل خطة طموحات نيسان 2030، رؤية الشركة طويلة المدى التي جرى الإعلان عنها عام 2021 وتهدف إلى دعم إمكانات التنقل وتمكين المجتمع من خلال توفير الخبرات التي تعزز الثقة وتقوي الروابط بين أفراد المجتمع.

«نيسان» تطرح أحدث طرازاتها الكهربائية تعرف عليها معنا (الإنترنت)
«نيسان» تطرح أحدث طرازاتها الكهربائية تعرف عليها معنا (الإنترنت)
«نيسان» تطرح أحدث طرازاتها الكهربائية تعرف عليها معنا (الإنترنت)
«نيسان» تطرح أحدث طرازاتها الكهربائية تعرف عليها معنا (الإنترنت)
«نيسان» تطرح أحدث طرازاتها الكهربائية تعرف عليها معنا (الإنترنت)
«نيسان» تطرح أحدث طرازاتها الكهربائية تعرف عليها معنا (الإنترنت)
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