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نصائح لتحسين صيانة نظام التعليق في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 11:18 صباحا
نصائح لتحسين صيانة نظام التعليق في سيارتك
يساعد الاهتمام المناسب بنظام التعليق الخاص بك ضمان أفضل أداء ممكن للتعامل مع سيارتك (الإنترنت)
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يلعب نظام التعليق في السيارات دورًا مهمًا للغاية، حيث يوفر لك نظام التعليق الخاص بك تحكمًا وأمانًا أفضل في أثناء القيادة، كما أنه يحمي أنظمة ومكونات السيارات المهمة الأخرى مثل الفرامل والعجلات والإطارات والمحاور والتروس، وغيرها.
ويمكن أن تتسبب مشكلة صغير بنظام التعليق في حدوث مشكلات خطيرة في جميع أنحاء السيارة، لذلك نقدم إليك نصائح لصيانة أفضل لنظام التعليق.

تحقق من محاذاة العجلات
- يعد وجود محاذاة مناسبة للعجلات أمرًا ضروريًا للتعامل مع سيارتك مع حماية نظام التعليق والمكابح والعجلات والإطارات وما إلى ذلك.
- لذلك يُنصح بفحص محاذاة العجلات بانتظام وإعادة ترتيب العجلات حسب الحاجة.

الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب
- قد تبدو الإطارات قليلة النفخ أو المنفوخة بشكل مفرط ليست مشكلة كبيرة ومع ذلك، من الجيد دائمًا الحفاظ على ضغط الإطارات الموصى به عبر الإطارات الأربعة، وستستفيد صدمات (التعليق - الدعامات - النوابض) من ضغط الهواء المناسب في إطارات سيارتك.

تحقق من مقاس الإطارات الخاصة بك
- كما يمكن أن يخبرك مقاس الإطارات في الواقع بالكثير عن صحة نظام الدفع في سيارتك وغيرها من المشكلات المهمة، مثل الفرامل ومحاذاة العجلات وصحة نظام التعليق.
- وإذا كان مقاس الإطار منخفضًا جدًا أو يتآكل بشكل غير متساوٍ، فستحتاج إلى معالجة المشكلة.

افحص سائل التوجيه
- وإذا كانت سيارتك تحتوي على نظام توجيه هيدروليكي، فيجب فحص سائل التوجيه المعزز والحزام بانتظام بواسطة ميكانيكي محترف.
- وقد يحتاج السائل إلى أن يتم تفريغه أو استبداله، أو قد يحتاج الحزام إلى شد، وسيساعد نظام التوجيه المعزز الصحي على إطالة عمر نظام التعليق ومكوناته الحساسة.

فحص نظام التعليق
- يجب أن يتم فحص نظام التعليق الخاص بك بواسطة متخصص في إصلاح السيارات بشكل دوري للحفاظ عليه من التلف.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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