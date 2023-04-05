بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «KG Mobility»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «KG Mobility» الكورية الجنوبية عن مجموعتها الأحدث من السيارات التي ضمت مركبات رباعية الدفع أتت بتصاميم مميزة جدًا وتقنيات متطورة.

ومن بين أبز ما استعرضته الشركة أخيرًا جاءت سيارة «Torres EVX» التي حصلت على تصميم خارجي مميز جدًا، وملامح توحي بالقوة، وجُهِّزت بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق ممتازة وتقنيات تجعلها من بين أفضل المركبات المخصصة للطرق الوعرة وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

هيكل السيارة

وجاءت السيارة الجديدة بطول 4 أمتار و71 سنتيمترًا، وحصل هيكلها على مسافة خلوص أرضي 174 سم، وحرص المصممون على منح ركابها أكبر قد من الراحة والمتعة أثناء السفر من خلال تجهيزها بمساحات واسعة من الزجاج الجانبي وسقف بانورامي كبير.

إضاءة متطورة

وبالإضافة إلى الإضاءة الحديثة التي تعمل بتقنيات LED حصلت السيارة على أحدث أنظمة المولتيميديا وعلى واجهة قيادة فيها شاشات لمسية حديثة، وزودت بأنظمة أمان متطورة، وكاميرات للرؤية المحيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر، وعدة أنظمة قيادة لتوفير حركة سلسلة على مختلف أنواع الطرق.

محرك السيارة

وستطرح هذه المركبة بعدة نسخ؛ نسخ تعمل بمحركات بنزين ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونسخ مجهزة بمحركات كهربائية بعزم 204 أحصنة وبطاريات تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 400 و500 كلم بالشحنة الكاملة.





كوريا الجنوبية تتألق في عالم السيارات برباعية دفع مميزة (الإنترنت)