  • Alwasat News
Atwasat

5300 دولار للحصول على الدراجة الكهربائية «Makka Polesta»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 03:05 مساء
5300 دولار للحصول على الدراجة الكهربائية «Makka Polesta»
إطلاق الجيل الثاني من الدراجة الكهربائية «Makka Polesta» (الإنترنت)
alwasat radio

تعاونت «بوليستار» مرة أخرى مع خبراء الدراجات الكهربائية في «Cake» لتقديم الجيل الثاني من الدراجة الكهربائية «Makka Polesta».

وستتوفر الدراجة ذات الإصدار المحدود في أميركا الشمالية، وستكون متاحة باللون الأزرق السماوي الحصري، وهو اللون الذي شوهد للمرة الأولى في مفهوم السيارة الكهربائية «Polestar O2» الذي سيصبح Polestar 6 في المستقبل وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

جاء أول تعاون بين هاتين الشركتين في العام الماضي فقط عندما تعاونا لإنشاء الإصدار الأول من هذه الدراجة. وجرى تصميم الدراجة الكهربائية لتعمل جنبا إلى جنب مع «Polestar O2 »، حيث تأتي مع حامل دراجات خفيف الوزن يؤمن الدراجة إلى السيارة ولكنه يشحنها أيضا أثناء النقل.

جرى بيعها العام الماضي على الفور بسعر 3500 دولار، مع مصباح LED نحيف، ومخمد خلفي من «Ohlins»، وإطار وبطارية، ونطاق قيادة يبلغ 37 ميلا في المدينة وسرعة قصوى تبلغ 13 ميلا في الساعة أيضا. جرت زيادة السرعة القصوى للدراجة إلى 28 ميلا في الساعة، مما يجعلها أكثر فائدة للقيادة في المدينة كما يأتي مع وضعين للقيادة، أداء متوازن ونطاق ممتد.

نظرا لنجاحه، رأى الشريكان فرصة لتحسين النموذج بعدة طرق. معظم الميزات، مثل المصباح الأمامي LED، والمخمد الخلفي، والمظهر العام هي نفسها، لكن بوليستار أراد أن يجعل الدراجة أكثر فائدة مع إضافة حامل خلفي قابل للفصل. كما سيأتي مع العديد من خيارات الملحقات.

سيُجرى بيع الدراجة حصريا على متجر«Polestar Additionals» الإلكتروني ابتداء من 14 ديسمبر 2022. مع الترقيات بزيادة في السعر، مع وصول الطراز الجديد بسعر 5300 دولار.
 

إطلاق الجيل الثاني من الدراجة الكهربائية «Makka Polesta» (الإنترنت)
إطلاق الجيل الثاني من الدراجة الكهربائية «Makka Polesta» (الإنترنت)
إطلاق الجيل الثاني من الدراجة الكهربائية «Makka Polesta» (الإنترنت)
إطلاق الجيل الثاني من الدراجة الكهربائية «Makka Polesta» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»
«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني في الحصول عليه

«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني ...
طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية

طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟

ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟
%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا

%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا
ما عاد ساعي بريد يطرق الباب

ما عاد ساعي بريد يطرق الباب
الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة

الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض ...
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»

الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: سيارة صينية شبابية كهربائية
بالفيديو: سيارة صينية شبابية كهربائية
5 أشياء تتسبب في خدش طلاء سيارتك دون أن تنتبه
5 أشياء تتسبب في خدش طلاء سيارتك دون أن تنتبه
روائح للسيارات تشير إلى وجود مشاكل خطيرة
روائح للسيارات تشير إلى وجود مشاكل خطيرة
تعرف على مميزات «Grand Cherokee 4xe» للطرق الواعرة
تعرف على مميزات «Grand Cherokee 4xe» للطرق الواعرة
بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «Nio» الصينية
بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «Nio» الصينية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: 28 ألف دولار للحصول على «Tiggo 9» الجديدة
بالفيديو: 28 ألف دولار للحصول على «Tiggo 9» الجديدة...
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار...
روسيا تطرح «موسكفيتش» جديدة أنيقة ومتطورة (فيديو)
روسيا تطرح «موسكفيتش» جديدة أنيقة ومتطورة (فيديو)...
5 خطوات لتجيهز سيارتك لاستقبال الشتاء
5 خطوات لتجيهز سيارتك لاستقبال الشتاء...
بالفيديو: تحفة جديدة من «جاغوار» لمحبي القوة والفخامة
بالفيديو: تحفة جديدة من «جاغوار» لمحبي القوة والفخامة...
المزيد
بالفيديو: تعرف على مميزات «Lamore» من «Changan»
بالفيديو: تعرف على مميزات «Lamore» من «Changan»...
تعرف على جديد شيفروليه «أفيو» هاتشباك 2024
تعرف على جديد شيفروليه «أفيو» هاتشباك 2024...
5300 دولار للحصول على الدراجة الكهربائية «Makka Polesta»
5300 دولار للحصول على الدراجة الكهربائية «Makka Polesta»...
بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «Nio» الصينية
بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «Nio» الصينية...
تعرف على مميزات «Grand Cherokee 4xe» للطرق الواعرة
تعرف على مميزات «Grand Cherokee 4xe» للطرق الواعرة...
المزيد