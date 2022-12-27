5300 دولار للحصول على الدراجة الكهربائية «Makka Polesta»

القاهرة - بوابة الوسط

تعاونت «بوليستار» مرة أخرى مع خبراء الدراجات الكهربائية في «Cake» لتقديم الجيل الثاني من الدراجة الكهربائية «Makka Polesta».

وستتوفر الدراجة ذات الإصدار المحدود في أميركا الشمالية، وستكون متاحة باللون الأزرق السماوي الحصري، وهو اللون الذي شوهد للمرة الأولى في مفهوم السيارة الكهربائية «Polestar O2» الذي سيصبح Polestar 6 في المستقبل وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

جاء أول تعاون بين هاتين الشركتين في العام الماضي فقط عندما تعاونا لإنشاء الإصدار الأول من هذه الدراجة. وجرى تصميم الدراجة الكهربائية لتعمل جنبا إلى جنب مع «Polestar O2 »، حيث تأتي مع حامل دراجات خفيف الوزن يؤمن الدراجة إلى السيارة ولكنه يشحنها أيضا أثناء النقل.

جرى بيعها العام الماضي على الفور بسعر 3500 دولار، مع مصباح LED نحيف، ومخمد خلفي من «Ohlins»، وإطار وبطارية، ونطاق قيادة يبلغ 37 ميلا في المدينة وسرعة قصوى تبلغ 13 ميلا في الساعة أيضا. جرت زيادة السرعة القصوى للدراجة إلى 28 ميلا في الساعة، مما يجعلها أكثر فائدة للقيادة في المدينة كما يأتي مع وضعين للقيادة، أداء متوازن ونطاق ممتد.

نظرا لنجاحه، رأى الشريكان فرصة لتحسين النموذج بعدة طرق. معظم الميزات، مثل المصباح الأمامي LED، والمخمد الخلفي، والمظهر العام هي نفسها، لكن بوليستار أراد أن يجعل الدراجة أكثر فائدة مع إضافة حامل خلفي قابل للفصل. كما سيأتي مع العديد من خيارات الملحقات.

سيُجرى بيع الدراجة حصريا على متجر«Polestar Additionals» الإلكتروني ابتداء من 14 ديسمبر 2022. مع الترقيات بزيادة في السعر، مع وصول الطراز الجديد بسعر 5300 دولار.



إطلاق الجيل الثاني من الدراجة الكهربائية «Makka Polesta» (الإنترنت)

إطلاق الجيل الثاني من الدراجة الكهربائية «Makka Polesta» (الإنترنت)