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5 نصائح للحفاظ على فرش سيارتك كالجديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 03:05 مساء
5 نصائح للحفاظ على فرش سيارتك كالجديد
خطوات سهلة التطبيق للحفاظ على مقاعد سيارتك الجلدية برونقها كالجديدة (الإنترنت)
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تعتبر المقاعد الجلدية الأجمل داخل المركبات، فهي التي تعطي الطابع العصري والفخم لداخلية السيارة، مما يضفي نوعًا من التميز والتألق للسائق ومالك السيارة.

وتتعرض مقاعد السيارات الجلدية لمجموعة متنوعة من الظروف الضارة، مثل الحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية القاسية من الشمس، وفق موقع «عالم السيارات».

وتساهم كل هذه العوامل في خفض كبير في حياة الجلد عن طريق تحطيم الزيوت، التي تحدث بشكل طبيعي في الجلد الذي يبقيه بمنظر وشعور ناعم ويوفر الرفاهية الطبيعية.

لذلك نقدم إليك خطوات سهلة التطبيق للحفاظ على مقاعد سيارتك برونقها كالجديدة وحمايتها من عوامل تغير المناخ تعرف عليها معنا.
- ابتعد عن السجائر داخل السيارات، إذ إن هذه المقاعد تتميز بحساسية زائدة تتمثل بالخدوش الكبيرة من أي شعلة نارية.
- احرص على تنظيفه كل أسبوع مرة، بواسطة أدوات التنظيف المخصصة له أو الاستعانة بالصابون المخصص للجلد الذي يحتوى على مرطبات.
- استخدم قطعة قماش ناعمة مع منتجات الترطيب من أجل إعادة اللمعية للفرش مرة كل شهر.
- ابتعد عن ركن السيارة في الأماكن المعرضة للشمس، التي قد تجعل من الجلد باهتًا وممزقًا بطريقة شنيعة.
- يجب عليك تنظيف كل الأوساخ والزيوت التي تراكمت على المقاعد عبر قطعة قماش ناعمة وبمسحوق منزلي مخفف بالمياه، ومن ثم اشتري ملمعًا من الشمع وقم بتوزيعه على كل الفرش المتسخ بواسطة فرشاة لطيفة.
 

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