طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنت تستمع إلى صوت يشبه «الكركرة» أو ما يطلقون عليه «السكة» أثناء قيادة سيارتك، وإذا كان الصوت نفسه يرتفع أكثر مع زيادة الحمولة أو في المطالع.. فإن السبب فى الغالب هو وجود شوائب فى البنزين.

ومنظفات الوقود أو «الأوكتين» يجب أن تضاف إلى نصف خزان الوقود فقط وليس كاملا ويجب على قائد السيارة استخدامها بعد ذلك مباشرة فى مشوار طويل دون توقف للتخلص من شوائب خزان الوقود، وفق «الأهرام أوتو».

- علامات تلف فلتر البنزين

وهناك نوعان من السيارات.. أحدهما يوجد فيه الفلتر خارج خزان الوقود ويجري تغييره بسهولة، والآخر يكون الفلتر داخل خزان الوقود ويجري تغييره على فترات أبعد وفى المراكز المتخصصة.

وظيفة الفلتر هى حجب شوائب البنزين قبل وصوله إلى الرشاشات التي تحمله بعدها إلى الموتور (المحرك).

تظيف الرشاشات

أيضا هناك طرق لتظيف الرشاشات، وذلك عن طريق فني متخصص يقوم بفكها وتنظيفها باستخدام اسبراي من نوع جيد.

وهناك نوع آخر من التنظيف دون فك الرشاشات تقوم به بعض المراكز المتخصصة لكنه أعلى تكلفة.

وبذلك تكتمل نظافة الدورة تماما حتى تعمل سيارتك بكفاءة عالية ويتوفر فيها البنزين بشكل أفضل.

والفيديو القادم يشرح كيفية التخلص من هذه الشوائب وطريقة تنظيف الرشاشات.