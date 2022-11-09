Atwasat

علامات تلف فلتر البنزين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 04:56 مساء
علامات تلف فلتر البنزين
3 علامات أساسية تنذر بعطل في فلتر البنزين (الإنترنت)
alwasat radio

يعتبر فلتر البنزين من أهم الفلاتر بالسيارة، ووظيفته الأساسية تنقية البنزين من الشوائب، والتي تؤثر على أداء السيارة، وبالتالي الحفاظ على البخاخات ومداخل الوقود، ويتم تغييره بعد حوالي 50 ألف كلم وقد يزداد العمر الافتراضي له في السيارات الحديثة، وبحسب خبراء الميكانيك، هناك ثلاث علامات أو أعطال تخبرك بتلف فلتر البنزين بسيارتك والتي من خلالها تعرف العطل الموجود في السيارة، وأن فلتر البنزين يلزمه تغيير بسرعة وفقًا لموقع «الموتوراتي».

صعوبة تشغيل السيارة
- في معظم الأحيان تحدث هذه المشكلة في الصباح، والسيارة باردة أو بعد التوقف طويلاً بالسيارة، حيث يصعب تشغيل السيارة، فهذا يدل على مشكلة في نظام الوقود، وأكثر الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأعراض، هو تلف فلتر البنزين حيث يمنع مرور الوقود اللازم لبدأ تشغيل المحرك، ويتأخر في التشغيل لهذا يجب تغييره.

ضعف في أداء وتسارع السيارة
- عند انسداد وبدء تلف فلتر البنزين في السيارة، يؤدي إلى إعاقة مرور الوقود الكافي واللازم لعمل المحرك بشكل طبيعي، وبالتالي يؤثر على أداء السيارة وتسارعها على الطريق وبالتالي ضعف العزم، وعدم استجابة السيارة عند الضغط على دواسة الوقود.

توقف المحرك بشكل مفاجئ على الطريق
- توقف السيارة بشكل مفاجئ على الطريق، مع تكرار هذا الوضع لأكثر من مرة طبعًا في نفس الأسبوع، يدل أيضًا على عطل في نظام الوقود الخاص بالسيارة، ومن الوارد جدًا أن تكون المشكلة في فلتر الوقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في ...
الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»

الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)

البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)
«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج

«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج
«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن

«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن
«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟

«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟
«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود

«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود
«تحقيقات»: السكة المتعثرة

«تحقيقات»: السكة المتعثرة
«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟

«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟
«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي

«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها

إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها
صناعة العدو المكروه

صناعة العدو المكروه
أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق

أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق
إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر

إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة ...
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»

تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سيارة الملكة إليزابيث في مزاد علني
سيارة الملكة إليزابيث في مزاد علني
بالفيديو: بيك آب جديدة من «Foton»
بالفيديو: بيك آب جديدة من «Foton»
بالفيديو: عائلية جديدة من «Geely»
بالفيديو: عائلية جديدة من «Geely»
أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة
أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة
220 ألف دولار للحصول على كاديلاك الممتدة
220 ألف دولار للحصول على كاديلاك الممتدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حلول متقدمة من «مرسيدس» لمنع حوادث السيارات نهائيا
حلول متقدمة من «مرسيدس» لمنع حوادث السيارات نهائيا...
السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة
السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة...
تخلص من خدوش سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة
تخلص من خدوش سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة...
تعرف إلى «XFC» المتطورة من ميتسوبيشي
تعرف إلى «XFC» المتطورة من ميتسوبيشي...
تعرف إلى سعر الإصدار المحدود من «جولف فولكس فاغن»
تعرف إلى سعر الإصدار المحدود من «جولف فولكس فاغن»...
المزيد
علامات تلف فلتر البنزين
علامات تلف فلتر البنزين...
سيارة رياضية جديدة من فورد
سيارة رياضية جديدة من فورد...
العرض الأول لهوندا «e: N2 Concept الكهربائية»
العرض الأول لهوندا «e: N2 Concept الكهربائية»...
220 ألف دولار للحصول على كاديلاك الممتدة
220 ألف دولار للحصول على كاديلاك الممتدة...
أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة
أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط