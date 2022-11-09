علامات تلف فلتر البنزين

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر فلتر البنزين من أهم الفلاتر بالسيارة، ووظيفته الأساسية تنقية البنزين من الشوائب، والتي تؤثر على أداء السيارة، وبالتالي الحفاظ على البخاخات ومداخل الوقود، ويتم تغييره بعد حوالي 50 ألف كلم وقد يزداد العمر الافتراضي له في السيارات الحديثة، وبحسب خبراء الميكانيك، هناك ثلاث علامات أو أعطال تخبرك بتلف فلتر البنزين بسيارتك والتي من خلالها تعرف العطل الموجود في السيارة، وأن فلتر البنزين يلزمه تغيير بسرعة وفقًا لموقع «الموتوراتي».

صعوبة تشغيل السيارة

- في معظم الأحيان تحدث هذه المشكلة في الصباح، والسيارة باردة أو بعد التوقف طويلاً بالسيارة، حيث يصعب تشغيل السيارة، فهذا يدل على مشكلة في نظام الوقود، وأكثر الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأعراض، هو تلف فلتر البنزين حيث يمنع مرور الوقود اللازم لبدأ تشغيل المحرك، ويتأخر في التشغيل لهذا يجب تغييره.

ضعف في أداء وتسارع السيارة

- عند انسداد وبدء تلف فلتر البنزين في السيارة، يؤدي إلى إعاقة مرور الوقود الكافي واللازم لعمل المحرك بشكل طبيعي، وبالتالي يؤثر على أداء السيارة وتسارعها على الطريق وبالتالي ضعف العزم، وعدم استجابة السيارة عند الضغط على دواسة الوقود.