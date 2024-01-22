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بالفيديو: الشاي الأخضر للعناية بالشعر الجاف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 10:17 صباحا
بالفيديو: الشاي الأخضر للعناية بالشعر الجاف
نقدم لكِ بالفيديو كيف تحضر وصفة طبيعية بالشاي الأخضر لمعالجة الشعر والعناية به (أرشيفية: الإنترنت)
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يعاني الشعر بخاصة في فصل الشتاء من الجفاف. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلفه وتكسر أطرافه، وفقدان لمعانه ومرونته لذلك نقدم لك بالفيديو كيفية تحضير وصفة طبيعية بالشاي الأخضر لمعالجة الشعر والعناية به. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».

المكونات
ظرفان من الشاي الأخضر، منقوعان بكوب من الماء الساخن.
10 نقاط من زيت الزيتون البكر Virgin Olive Oil
ملعقتان كبيرتان من جل الألويفيرا.

طريقة التحضير:
- حضري الشاي الأخضر بوقت مبكر واتركيه يبرد وأضيفي زيت الزيتون وجل الألويفيرا.
-أخلطي جيداً ثم ضعي الخليط في عبوة رذاذ سبراي.

طريقة الاستخدام:
- رشي من السائل على شعرك، ولا فرق إذا كان شعرك جافاً، مبللاً أو حتى قبل تصفيفه.
- تأكدي أن يكون شعرك قد جف تماماً قبل تسريحه، لأن الحرارة الفائقة تتلف الشعر المبلل.
 

 

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