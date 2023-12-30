بالفيديو.. بديل للكرياتين بجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

ضعي في الخلاط نصف كوب من زيت جوز الهند، ونصف كوب من زيت الزيتون، وقشرتَي موز، ثم اخلطي المكوّنات حتى تصبح مزيجاً متجانساً، وضعي الخليط على نار هادئة حتى يغلي. بعدها صبّي المزيج في مستوعب، وضعيه في الثلاجة، ليتماسك ويصبح كريما.

للاستخدام، افرقي شعرك من الوسط، ومدّي الكريم من الأطراف حتّى فروة الرأس، وعلى كامل الشعر، وفقا لموقع «الوصفة».

اتركيه ساعتين على الأقل، قبل أن تغسلي شعرك بالماء، وطبّقي هذه الوصفة ثلارث مرّات في الشهر، للحصول على تأثير الكرياتين، وهو بروتين طبيعي يؤمن للشعر الحيويّة والقوّة والكثافة واللمعان.



