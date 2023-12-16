الليمون والخل لتفتيح لون الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

هناك طرق طبيعية لتفتيح لون الشعر منزليا بدلاً من الاتجاه إلى صالون تصفيف الشعر أو استخدام اسبريهات الشعر الصناعية، التي تحتوي على مواد كيماوية تضر الشعر. إليكِ بعض الوصفات تعلميها معنا، وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «فستاني».

تفتيح لون الشعر بالعسل والخل

العسل من المواد الطبيعية الأخرى الفعالة في تفتيح لون الشعر بالمنزل. كما أن مزجه بالخل يضاعف تأثيره بشكل ملحوظ.