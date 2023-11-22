البطاطا والبزار لعلاج ظهور البقع السوداء بعد الليزر

القاهرة - بوابة الوسط

الليزر من الوسائل التقنية الآمنة والفعَّالة لعلاج مختلف مشاكل البشرة، فهو نادرًا ما ينتج عنه أي آثار جانبية، خاصة إذا ما جرى استخدامه بالطريقة الصحيحة وعلى يد خبير متمرس وذي ثقة لكن في بعض الحالات وبعد الخضوع إلى جلسات الليزر، قد تظهر بقع سوداء، يطلق عليها فرط التصبغ الالتهابي أو فرط تصبغ ما بعد الليزر، عادة ما تكون موقتة، تتلاشى بعد مرور أيام أو أسبوع كحد أقصى. أما في حال تجاوزت هذه المدة، ينبغي مراجعة الخبير المعالج أو طبيب للأمراض الجلدية وفي التالي نقدم لكي أبرز أسباب ظهور هذه العلامات تعرفي عليها معنا وحاولي تجنبها وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».

ما هي أسباب ظهور البقع السوداء بعد الليزر؟

- غالبًا ما تظهر البقع الداكنة بسبب استخدام نوع ليزر غير مناسب لحالة البشرة، أو التعرض إلى موجات الليزر لمدة أطول مما يلزم.

- تزداد فرص ظهور البقع السوداء في حال الخضوع لجلسات تسمير البشرة أو التقشير الكيميائي للبشرة قبل جلسة الليزر بوقت قصير.

- عدم التقيد بالتعليمات، أهمها تجنُّب التعرض لأشعة الشمس بعد جلسة الليزر، ما يرفع من فرص الإصابة بالبقع السوداء وحروق الجلد.

- اللجوء إلى علاج الليزر في مراكز تجميل غير طبية وغير مرخصة واستخدام أجهزة ليزر منخفضة الجودة.



- تجدر الإشارة إلى أن جميع أنواع البشرة قد تتعرض لظهور البقع السوداء بعد الليزر، إلا أنها أكثر شيوعًا لدى ذوات البشرة السمراء، كما أن الليزر المستخدم في علاج الكلف، الناتج عن زيادة في إنتاج صبغة الميلانين، في حال عدم مناسبته لنوع البشرة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية والإصابة بفرط التصبغ.

علاج البقع السوداء بعد الليزر

يمكن الاستعانة ببعض المكونات الطبيعية لعلاج البقع الداكنة بعد الليزر، وإنما بعد استشارة الطبيب. من بين هذه المكونات:

جل الألوفيرا

- يحتوي جل الألوفيرا على السكريات المخاطية، وهي سكريات تساعد في ترطيب البشرة، تحفز إنتاج الكولاجين وحمض الهيالورونيك اللذين يلعبان دورًا مهمًا في تغذية وتجديد خلايا البشرة، لتبدو أكثر صحة وشبابًا.

الطريقة

- يوزع جل الألوفيرا على البشرة قبل الخلود إلى النوم ويترك طوال الليل، ليغسل في الصباح أو يمكن إضافة القليل من ماء الورد إلى ملعقة من جل الصبار ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يغسل.

خل التفاح

- يحتوي خل التفاح على مجموعة من أحماض الفاكهة، منها حمض الماليك Malic Acid الذي يساعد على إزالة الطبقة الخارجية للجلد وتقشيرها فالتقشير هو أحد طرق العناية الضرورية للبشرة والذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة.

الطريقة

- تمزج كميات متساوية من خل التفاح والماء، ثم تمسح البشرة بالخليط ويترك لمدة 3 دقائق، ثم يغسل.

- أيضًا يمكن مزج ملعقة من خل التفاح مع ملعقتين من عصير البصل والقليل من الماء، ثم تمسح المناطق التي تعاني من البقع السوداء بالخليط لتغسل بالماء بعد دقائق.

البقدونس

- يحتوي البقدونس على مركبات مهمة لتفتيح البشرة، من بينها فيتامين C الذي يعمل على تحفيز البشرة لإنتاج الكولاجين، ما يساعد على توحيد لون البشرة المصابة بالبقع الداكنة.ا

لطريقة

- تسخن حفنة من البقدونس الطازج، ثم يطبق المعجون على البشرة ويترك لمدة ½ ساعة، ثم تغسل البشرة بالماء الدافىء.

البزار

- فوائد جذور أو مسحوق البزار لتوحيد وتفتيح لون البشرة تعود لمادة الكركمين ، وهي مكون نشط بيولوجياً يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، تساعد على التخفيف من حدة التصبغات الجلدية، كالبقع الداكنة، النمش والكلف.

الطريقة

- تمزج ملعقة من مسحوق الزار مع قطرات من ماء الورد، ثم يوزع الخليط على البقع الداكنة.

- يترك لمدة 20 دقيقة، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.

البطاطا

- البطاطا من الخضراوات التي تمتاز بغناها بفيتامين C، كما تحفز البشرة على إنتاج المزيد من فيتامين E، وهما من مضادات الأكسدة التي تحارب الآثار الضارة للجذور الحرة على الجلد، من بينها البقع الداكنة.

الطريقة

- تهرس نصف حبة من البطاطس، وتصفى وتبلل قطنة بعصيرها وتمرر على المناطق التي تعاني من البقع الداكنة.

- يترك لمدة 10 دقائق، ثم تشطف البشرة بالماء.

