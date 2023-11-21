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خلطة زيت العصفر والزيوت لترطيب البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 09:55 صباحا
خلطة زيت العصفر والزيوت لترطيب البشرة
زيت العصفر لمفعول ساحر على البشرة (أرشيفية: الإنترنت)
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يشتهر العصفر بأسمائه المتعددة مثل الزعفران أو القرطم أو الكوسمبا، ويعد زيته من أفضل أنواع الزيوت للعناية بالبشرة، خاصة الجافّة والحسّاسة، ويستخرج من زهور العصفر، ويعتبر مصدراً غنيّاً بالأحماض الدهنيّة غير المشبعة مثل أوميغا 6، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد، وحمض الفوليك المفيدة لخلايا البشرة بشكل عام، ويمكنك عمل وصفات طبيعية منه، حسب موقع «جمالك».

- خلطة زيت العصفر والزيوت من أجل ترطيب البشرة

المكوّنات:
- من 10 إلى 18 قطرة من زيت العصفر
- القليل من الزيوت المضادّة للأكسدة مثل زيت بذور العنب وعباد الشمس.

طريقة التحضير:
- اخلطي المكونات معاً، وضعيها في زجاجة غامقة اللون، واحفظيها في الثلاجة.
- اغسلي الوجه بالماء الفاتر والصابون.
- ضعي عدّة قطرات من الخليط، وتأكدي من تغطية كامل الوجه به.

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-جددي خلايا بشرتك بزيت الزيتون والليمون

- دلّكي الوجه برفقٍ مع الحرص على تجنب دخول الزيت في العينين.
- ينصح بعدم استخدام هذه الخلطة عند الخروج من المنزل.

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