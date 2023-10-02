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جددي خلايا بشرتك بزيت الزيتون والليمون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 08:39 صباحا
جددي خلايا بشرتك بزيت الزيتون والليمون
مقشر طبيعي من الليمون وزيت الزيتون لتجديد خلايا البشرة (الإنترنت)
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حضري مقشرا طبيعيا لبشرتك يعمل على تجديد الخلايا وإعادة نضارة البشرة دون استخدام مواد كيميائية، تعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق وحضريه في منزلك بسهولة واحرصي على استخدامه مرتين أسبوعيا على الأقل للحصول على أفضل النتائج وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون المسحوب على البارد.
- ملعقتان سكر أو ملح خشن.
- ليمون.

- امزجي الخليط جيدا، وافركي بشرة وجهكِ لمدة خمس دقائق أو جسمكِ بالكامل.

- اغسلي وجهكِ بماء فاتر، ثم استخدمي الغسول الطبي، لإزالة بقايا زيت الزيتون.

- لا تنسي دعك وجهكِ بنقاط عصير الليمون للتفتيح، ثم شطفه وترطيبه.

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