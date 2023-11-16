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أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 09:45 صباحا
أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة
زيت الورد من أكثر المواد الطبيبعة تأثيرا على تفتيح البشرة (أرشيفية الإنترنت)
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يعد زيت الورد من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح وتبييض البشرة من أول استخدام فوري، مما يمنح المرأة الثقة الأكبر بالنفس ويجعل البشرة نضرة وصحية، حسب موقع «سيدتي»

فوائد زيت الورد للبشرة:
- يحتوي زيت الورد على فيتامين أ، د، أي يساعد على تجديد خلايا البشرة ومقاومة التجاعيد.
- له تأثير مهدئ لأنواع التهابات الجلد ومنها الأكزيما.
- يستعمل في توحيد لون البشرة وتخليصها من التصبغاتِ الجلدية.
- كما يساعد في تعافي أي جروح أو حفر يتسبب فيها حب الشباب أو غيره.
- مساعد تحفيزي لنمو الشعر ولمعانه والتخلص من القشرة

كيف يستعمل زيت الورد؟
- يجب أن يكون زيت الورد مخففًا؛ لأن تركيزه العالي له أثر مؤلم وملهب على الجلد، لذا استعمليه في نقاط فوق القطنة فقط، ولا تدهني كامل وجهك به.
- يجب أن يصحب زيت الورد بعض المواد المرطبة للجلد، مثل العسل والزبادي وزيوت التغذي كزيت الجاجوبا وجوز الهند والمرطبات.
- يجب أن تكرر الوصفات ثلاث مرات أسبوعيًا لمدة لا تقل عن شهرين، حتى تلحظي النتائج.

-زيت الورد والفازلين والغليسرين لعلاج تجاعيد تحت العين
-زيت الورد لتفتيح المناطق الداكنة

المكونات:
- زيت ورد
- نشا
- ماء

طريقة التحضير:
- تخلط المكونات وتوضع في وعاء وتصنع منها عجينة لينة.
- يوضع الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة.
- ثم يشطف بالماء
- يكرر الماسك من مرتين إلى ثلاث فقط أسبوعيًا.

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