أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

يعد زيت الورد من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح وتبييض البشرة من أول استخدام فوري، مما يمنح المرأة الثقة الأكبر بالنفس ويجعل البشرة نضرة وصحية، حسب موقع «سيدتي»

فوائد زيت الورد للبشرة:

- يحتوي زيت الورد على فيتامين أ، د، أي يساعد على تجديد خلايا البشرة ومقاومة التجاعيد.

- له تأثير مهدئ لأنواع التهابات الجلد ومنها الأكزيما.

- يستعمل في توحيد لون البشرة وتخليصها من التصبغاتِ الجلدية.

- كما يساعد في تعافي أي جروح أو حفر يتسبب فيها حب الشباب أو غيره.

- مساعد تحفيزي لنمو الشعر ولمعانه والتخلص من القشرة

كيف يستعمل زيت الورد؟

- يجب أن يكون زيت الورد مخففًا؛ لأن تركيزه العالي له أثر مؤلم وملهب على الجلد، لذا استعمليه في نقاط فوق القطنة فقط، ولا تدهني كامل وجهك به.

- يجب أن يصحب زيت الورد بعض المواد المرطبة للجلد، مثل العسل والزبادي وزيوت التغذي كزيت الجاجوبا وجوز الهند والمرطبات.

- يجب أن تكرر الوصفات ثلاث مرات أسبوعيًا لمدة لا تقل عن شهرين، حتى تلحظي النتائج.

المكونات:

- زيت ورد

- نشا

- ماء