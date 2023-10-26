فوائد زيت اللوز المر للجسم وطريقة الاستخدام

القاهرة - بوابة الوسط

من أحد أفضل الطرق للعناية بالجسم استخدام الزيوت الطبيعية ومن بينها زيت اللوز المر، حيث إنه يساعد على تهدئة وتنعيم البشرة وعلاج الجروح الخفيفة، حسب موقع «شملولة».

فوائد زيت اللوز المر للجسم

يحتوي زيت اللوز المر على فيتامين (E) والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس، لذلك هو يعتبر مضاد للالتهابات، كما أنه يعزز المناعة، ويساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية وتحسين الذاكرة لأنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهو فعال أيضا في التقليل من خطر الإصابة بأمراض السرطان وأمراض القلب باعتباره مادة مخدرة ومهددة للجراثيم ومبيدة للميكروبات والفطريات.

كيفية استخدام زيت اللوز المر للجسم:

المكونات:

- فازلين (ملعقة كبيرة).

- زيت اللوز المر (ملعقة كبيرة).

- جلسرين.