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سيروم طبيعي للشعر من زيت اللوز والفانيليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 10:50 صباحا
سيروم طبيعي للشعر من زيت اللوز والفانيليا
نقدم إليك خلطات تمكنك من صنع سيروم طبيعي للشعر يعمل على ترطيبه (الإنترنت)
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الهدف الرئيسي من استخدام سيروم الشعر حماية الشعر من الجفاف، والتشعث والتلف الناتجة جميعها عن الاستخدام المتكرر للمستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية، كالصبغات وغيرها، هذا إضافة إلى ما يتعرض له من تلوث، الأمر الذي يفقده لمعانه وحيويته.

ما هو سيروم الشعر وما هي فوائده؟
- سيروم الشعر هو مصل زيتي القوام يتكون من السيليكون، يطبق بعد الاستحمام من أجل حماية الشعر من الجفاف والتقصف وتقصفه الناتجين عن تعرض الشعر لأشعة الشمس، والرطوبة والتلوث والمستحضرات الكيميائية وأدوات التصفيف الحرارية، هذا إضافة إلى سوء التغذية التي تلعب دورًا رئيسًا في فقدان الشعر لحيويته وصحته، إذ يعمل سيروم الشعرعلى تكوين طبقة رقيقة تشكل عازلاً بوجه هذه العوامل المؤثرة ويتميّز بعدم احتوائه على أي من المواد الكيميائية الضارة بالشعر، لكن في الوقت نفسه، مستحضر السيروم التجاري لا يتغلغل في الشعر أو في مسام فروة الرأس، فهو يحمي ويحسن من مظهر الشعر، لكنه ليس علاجًا لمشاكله.
لذلك نقدم إليك خلطات تمكنك من صنع سيروم طبيعي للشعر يطبق بعد الاستحمام بمواد طبيعية وبدون استخدام اي مواد كيميائية.

سيروم الألوفيرا
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقتان من جل الألوفيرا.
ملعقتان من زيت شجرة الشاي.
ملعقة من ماء الورد.
قطرات من الفانيليا السائلة.
- يستخرج الجل من نبتة الألوفيرا، ثم تؤخذ منه ملعقتان كبيرتان، يجري مزجهما مع زيت شجرة الشاي، ماء الورد والفانيليا للحصول على مزيج ذي قوام متماسك.
- يحفظ المزيج في زجاجة ذات غطاء بخاخ وبعد الاستحمام، يرش منه على اليدين ويوزع جيدًا على خصلات الشعر.
- يمكن استخدام سيروم الألوفيرا على شعر رطب أو جاف.

سيروم زيت اللوز الحلو
المكونات و طريقة التطبيق
ملعقتان من زيت اللوز الحلو.
محتوى 3 كبسولات من فيتامين A.
القليل من الماء الساخن.
- يمزج زيت اللوز الحلو مع كبسولات فيتامين A.
- يحفظ الخليط في زجاجة سبراي.
- بعد الاستحمام توضع الزجاجة في وعاء يحتوي على ماء ساخن لتدفئة المزيج.
- يرش من الزجاجة على الشعر ثم يوزع من خلال تدليك خصلات الشعر وفروة الرأس.
- يترك لمدة ½ ساعة قبل شطف الشعر بالماء الفاتر فقط.
- يمكن استخدام سيروم زيت اللوز الحلو يومياً على شعر جاف.

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