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جل الصبار وزيت اللوز للتخلص من تجاعيد العين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 08:32 صباحا
جل الصبار وزيت اللوز للتخلص من تجاعيد العين
وصفات طبيعية لترطيب منطقة العين يمكنك تنفيذها بسهولة في المنزل (الإنترنت)
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الجلد المحيط بالعين رقيق للغاية، لذلك يتطلب عناية خاصة وإلا يتعرض للجفاف الذي يسبب ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة مبكرا.

هناك عوامل تعجّل بجفاف الجلد حول العين مثل التلوث ومكياج العيون الثقيل والكافيين وقلة النوم وعدم إزالة المكياج بشكل صحيح، ومجموعة من العوامل الأخرى التي تثقل على عينيك وتجعلها تبدو باهتة ومتعبة وجافة.

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لذلك نقدم لك وصفات طبيعية لترطيب منطقة العين يمكنك تنفيذها بسهولة في المنزل تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

جل الصبار
- يرطب الصبار البشرة برفق، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين عن طريق تحفيز الخلايا الليفية، وبالتالي يمنع التجاعيد.

- لست بحاجة لأكثر من ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي، دلكي جل الصبار حول عينيك مع التركيز على الأجزاء الجافة، واتركيه طوال الليل، ثم اغسليها في اليوم التالي، وكرري هذا الروتين كل ليلة.

زيت اللوز
- زيت اللوز أيضا مرطب ممتاز يمكنه علاج البشرة الجافة في وقت قياسي، كما أنه مفيد في علاج الأكزيما والصدفية.

- استخدمي بضع قطرات من زيت اللوز، ودلكيه بلطف حول عينيك، اتركيه طوال الليل، واغسليه في صباح اليوم التالي وينصح باستخدامه يوميا حتى بعد اختفاء الجلد الجاف.

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زيت فيتامين E
- فيتامين (E) هو أحد الزيوت الغنية بمضادات الأكسدة، لذلك يعزز إنتاج الكولاجين ويحد من علامات الشيخوخة المبكرة، أيضا يعالج الهالات السوداء.

- استخدمي كبسولة فيتامين (هـ)، افتحي الكبسولة بعناية واستخلصي الزيت، ثم دلكي الزيت حول عينيك برفق، واتركيه طوال الليل.

أكياس الشاي الأخضر
- الشاي الأخضر يساعد على تجديد الجلد، فإن وضع أكياس الشاي الأخضر على بشرتك يمكن أن يساعد في منع الانتفاخ العينين والجفاف في منطقة العين.

- استخدمي 2 كيس من الشاي الأخضر، وحضريه بالطريقة العادية، ثم اتركيه حتى يبرد، ضعيهم على جفونك لمدة 15-20 دقيقة (أو أكثر).

- ثم اغسلي منطقة العين بالماء البارد، ويفضل تطبيق مرطب من الزيوت السابق ذكرها.

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