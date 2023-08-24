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«صن بلوك» طبيعي لحماية البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 10:40 صباحا
«صن بلوك» طبيعي لحماية البشرة
«صن بلوك» من مكونات طبيعية في ظل ارتفاع أسعار الكريمات ومستحضرات التجميل. (أرشيفية: الإنترنت)
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في ظل ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل والكريمات، نقدم إليكِ طريقة تحضر «صن بلوك» من مكونات طبيعية في المنزل لتحمي بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس والاسمرار. تعرَّفي معنا على المكونات وطريقة التحضير، وفقا لموقع «جمالك».

المكونات
- نصف كوب من زيت لوز.
- ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.
- ربع كوب من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من أكسيد الزنك (متوافر بالصيدليات).
- 10 قطرات من زيت بذور الجزر.
- 25 قطرة من زيت اللافندر العطري.
- 10 قطرات من خلاصة الفانيلا (حسب الرغبة).

- ماسك الشوكولاتة والقرفة لنضارة البشرة الدهنية
- قناع العدس لتوحيد لون البشرة
- ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
- كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه

طريقة التحضير والتطبيق
- تخلط جميع المكونات معا ماعدا أكسيد الزنك في وعاء زجاجي.
- نملأ نصف وعاء معدني بالماء لتحضير حمام مائي ساخن.
- يوضع الوعاء الزجاجي مع المكونات داخل الحمام المائي الساخن مع التقليب الجيد حتى تذوب جميع المكونات وتمتزج جيدا.
- بعد ذلك يضاف أكسيد الزنك ويقلب جيدا.
- في النهاية يصب الخليط في وعاء معقم ومحكم الغلق للتخزين، ويصبح بإمكانك استخدامه والحصول على بشرة مشرقة دوما.

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