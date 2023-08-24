«صن بلوك» طبيعي لحماية البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

في ظل ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل والكريمات، نقدم إليكِ طريقة تحضر «صن بلوك» من مكونات طبيعية في المنزل لتحمي بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس والاسمرار. تعرَّفي معنا على المكونات وطريقة التحضير، وفقا لموقع «جمالك».

المكونات

- نصف كوب من زيت لوز.

- ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

- ربع كوب من زيت جوز الهند.

- ملعقتان كبيرتان من أكسيد الزنك (متوافر بالصيدليات).

- 10 قطرات من زيت بذور الجزر.

- 25 قطرة من زيت اللافندر العطري.

- 10 قطرات من خلاصة الفانيلا (حسب الرغبة).