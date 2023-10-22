طريقة تحضير ماسك الشوفان للبشرة

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر الشوفان أحد المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها عند تحضير ماسك للوجه والبشرة، فهو مفيد لترطيب البشرة وتفتيحها، كما أنه يعمل على التخفيف من حب الشباب وأعراض الأكزيما والصدفية.

وكإحدى طرق الاستفادة من هذه الفوائد يمكن للفرد تحضير ماسك الشوفان للوجه والبشرة في المنزل، وذلك إما باستخدام الشوفان فقط أو بإضافة مكونات أخرى مفيدة للبشرة. حسب موقع «الطبي».

طريقة التحضير وكيفية الاستخدام

- طحن 2 - 3 ملاعق من الشوفان للحصول على مسحوق ناعم.

- إضافة كمية من الماء إلى مسحوق الشوفان للحصول على عجينة.

- وضع خلطة الشوفان على الوجه بعد تنظيفه.

- فرك الوجه بلطف.

- ترك الماسك على الوجه لمدة تتراوح ما بين 10 - 30 دقيقة.

- شطف الوجه وتجفيفه برفق.

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الخيار والشوفان لتقشير الجسم

تفيد خلطة الشوفان البشرة بجميع أنواعها بما في ذلك الحساسة حيث تعمل على تنظيفها وتقشيرها وترطيبها، كما أنها يمكن أن تقلل من التهابات البشرة.