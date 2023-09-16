الألوفيرا والشوفان مزيلان طبيعيان لمكياج العيون

القاهرة - بوابة الوسط

مزيل المكياج من الأشياء الأساسية لدى أي سيدة. لذلك نقدم إليكِ طريقة صنع مزيل مكياج للعيون في المنزل من مواد طبيعية. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».

مزيل مكياج طبيعي للعيون

- امزجي ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو مع ملعقة كبيرة من الألوفيرا وملعقة كبيرة من الشوفان المطحون جيدا، ثم ضعي المزيج في مرطبان جاف ومحكم الإغلاق.

- عند الرغبة في الاستخدام، اغمسي قطنة معقمة في المزيج، وامسحي عينيكِ برفق، حتى زوال آثار المكياج كلها، ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ فالبارد، وضعي بعد ذلك الكريم المرطب الخاص بمنطقة محيط العينين.