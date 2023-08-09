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الخيار والشوفان لتقشير الجسم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 07:42 صباحا
الخيار والشوفان لتقشير الجسم
طريقة طبيعية لتقشير الجسم باستخدام الشوفان والعسل والخيار (الإنترنت)
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الشوفان من أنواع الحبوب المفيدة جداً للجسم، وله فوائد جمالية كثيرة أيضاً، حيث يمكنك تقشير بشرة الجسم بالشوفان، للتخلص من الجلد الميت، والحصول على بشرة ناعمة ونضرة بسهولة. تعرفي معنا على الطريقة وفقا لموقع «جمالك».

الشوفان والحليب
المكونات
ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان
كمية كافية من الحليب الدافئ

طريقة الاستخدام
- اخلطي المكونين معاً، واتركيهما 5 دقائق، ودلكي بشرتك بالخلطة لدقائق، ثم اشطفيها بالماء الدافئ فالبارد.

الشوفان والخيار
المكونات
2 ملعقة كبيرة شوفان
2 ملعقة كبيرة خيار مبشور
ملعقة كبيرة حليب
ملعقة كبيرة زيت الأرغان
ملعقة كبيرة زيت الورد

طريقة الاستخدام
- اخلطي المكونات معا، واتركيها 5 دقائق، ثم دلكي جسمك بها، ثم اشطفيه بالماء الدافئ، فالبارد.

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الشوفان والعسل
المكونات
2 ملعقة صغيرة دقيق شوفان
ملعقة صغيرة حليب
ملعقة صغيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة عسل

طريقة الاستخدام
- قلبي المكونات معاً، واتركيها 5 دقائق، ثم دلكي جسمك بها، واشطفيه بالماء الدافئ فالبارد.

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