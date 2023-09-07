  • Alwasat News
Atwasat

مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 01:22 مساء
مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها
مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يمكنك تقشير بشرة الجسم والتخلص من الجلد الميت من خلال «ماسك الشوفان»، حيث إنه من الحبوب المفيدة جدا للجسم وله عديد الفوائد الصحية والجمالية. وللحصول على بشرة ناعمة ونضرة تعرفي على طريقة عمل مقشر الشوفان وفقًا لموقع «جمالك».

ماسك الشوفان والحليب
المكونات
ملعقة كبيرة دقيق شوفان
كمية كافية من الحليب الدافئ.

طريقة الاستخدام
- اخلطي المكونات سويا، واتركيها 5 دقائق ودلكي بشرتك بالخلطة لدقائق، واشطفيها بالماء الدافئ ثم البارد.

الشوفان وصودا الخبز
المكونات
ملعقة كبيرة شوفان
ملعقة كبيرة صودا الخبز
كمية مناسبة من الماء الدافئ

طريقة الاستخدام
- بعد أن تمزجي المكونات وتحصلي على خليط ناعم، دلكي جسمك بالخلطة.
- اشطفي جسمك بالماء الدافئ ثم البارد.

الجلسرين للتخلص من تصبغات البشرة
«تونر» من الحليب لحماية البشرة من الجفاف
الكيوي لتحفيز الكولاجين في البشرة

الشوفان والخيار
المكونات
2 ملعقة كبيرة شوفان
2 ملعقة كبيرة خيار مبشور
ملعقة كبيرة حليب
ملعقة كبيرة زيت الأرغان
ملعقة كبيرة زيت الورد

طريقة الاستخدام
- اخلطي المكونات واتركيها 5 دقائق ودلكي جسمك بها، ثم اشطفيه بالماء الدافئ بعدها البارد.

الشوفان والعسل
المكونات
2 ملعقة صغيرة دقيق شوفان
ملعقة صغيرة حليب
ملعقة صغيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة عسل

طريقة الاستخدام
- قلبي المكونات سويا وبعد مرور 5 دقائق دلكي جسمك بها، واشطفيه بالماء الدافئ والبارد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي

شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا

وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا
«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)

شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا ...
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزر والجوافة للتخلص من التجاعيد حول الفم
الجزر والجوافة للتخلص من التجاعيد حول الفم
الطماطم والبزار لتوحيد لون اليدين
الطماطم والبزار لتوحيد لون اليدين
خلطة من الورد والقرفة لتعطير الشعر
خلطة من الورد والقرفة لتعطير الشعر
أدخلي الزعتر في روتين العناية بشعرك
أدخلي الزعتر في روتين العناية بشعرك
تفاصيل إطلالة منى زكي الحمراء
تفاصيل إطلالة منى زكي الحمراء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله...
درة وبلقيس فتحي بنفس الفستان
درة وبلقيس فتحي بنفس الفستان...
«سترة الخراف» للأميرة ديانا في مزاد علني
«سترة الخراف» للأميرة ديانا في مزاد علني...
كيف تغسلين شعرك بطريقة صحيحة؟.. خبراء يحددون 4 خطوات
كيف تغسلين شعرك بطريقة صحيحة؟.. خبراء يحددون 4 خطوات...
4 زيوت طبيعية لتطويل الشعر وعلاج التقصف
4 زيوت طبيعية لتطويل الشعر وعلاج التقصف...
المزيد
مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها
مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها...
بالفيديو: قناع الجيلاتين للتخلص من مشاكل البشرة
بالفيديو: قناع الجيلاتين للتخلص من مشاكل البشرة...
البزار والكيوي كولاجين طبيعي للبشرة
البزار والكيوي كولاجين طبيعي للبشرة...
تفاصيل إطلالة منى زكي الحمراء
تفاصيل إطلالة منى زكي الحمراء...
أدخلي الزعتر في روتين العناية بشعرك
أدخلي الزعتر في روتين العناية بشعرك...
المزيد