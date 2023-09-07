مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها

القاهرة - بوابة الوسط

يمكنك تقشير بشرة الجسم والتخلص من الجلد الميت من خلال «ماسك الشوفان»، حيث إنه من الحبوب المفيدة جدا للجسم وله عديد الفوائد الصحية والجمالية. وللحصول على بشرة ناعمة ونضرة تعرفي على طريقة عمل مقشر الشوفان وفقًا لموقع «جمالك».

ماسك الشوفان والحليب

المكونات

ملعقة كبيرة دقيق شوفان

كمية كافية من الحليب الدافئ.

طريقة الاستخدام

- اخلطي المكونات سويا، واتركيها 5 دقائق ودلكي بشرتك بالخلطة لدقائق، واشطفيها بالماء الدافئ ثم البارد.

الشوفان وصودا الخبز

المكونات

ملعقة كبيرة شوفان

ملعقة كبيرة صودا الخبز

كمية مناسبة من الماء الدافئ

طريقة الاستخدام

- بعد أن تمزجي المكونات وتحصلي على خليط ناعم، دلكي جسمك بالخلطة.

- اشطفي جسمك بالماء الدافئ ثم البارد.

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الشوفان والخيار

المكونات

2 ملعقة كبيرة شوفان

2 ملعقة كبيرة خيار مبشور

ملعقة كبيرة حليب

ملعقة كبيرة زيت الأرغان

ملعقة كبيرة زيت الورد

طريقة الاستخدام

- اخلطي المكونات واتركيها 5 دقائق ودلكي جسمك بها، ثم اشطفيه بالماء الدافئ بعدها البارد.

الشوفان والعسل

المكونات

2 ملعقة صغيرة دقيق شوفان

ملعقة صغيرة حليب

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة عسل