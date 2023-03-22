«تونر» من الحليب لحماية البشرة من الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط

خلال شهر رمضان الذي اقترب، تتعرض البشرة للجفاف بسبب قلة شرب المياه، لذلك ننصحك باستخدام الحليب كـ«تونر» طبيعي لبشرتكِ الجافة، فالحليب من الوصفات الطبيعية الفعالة لنضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد.

و«التونر» هو عبارة عن سائل خفيف يعمل على قبض المسام الواسعة وإنعاش ملمس البشرة.

تعرَّفي على طريقة استخدامه كتونر طبيعي معنا وفقا لموقع «أنوثة».