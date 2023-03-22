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«تونر» من الحليب لحماية البشرة من الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 12:25 مساء
«تونر» من الحليب لحماية البشرة من الجفاف
طريقة طبيعية لحماية البشرة من الجفاف في رمضان (الإنترنت)
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خلال شهر رمضان الذي اقترب، تتعرض البشرة للجفاف بسبب قلة شرب المياه، لذلك ننصحك باستخدام الحليب كـ«تونر» طبيعي لبشرتكِ الجافة، فالحليب من الوصفات الطبيعية الفعالة لنضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد.

و«التونر» هو عبارة عن سائل خفيف يعمل على قبض المسام الواسعة وإنعاش ملمس البشرة.
تعرَّفي على طريقة استخدامه كتونر طبيعي معنا وفقا لموقع «أنوثة».

طريقة التطبيق و التحضير:
- خذي ملعقتين كبيرتين من الحليب البارد، أضيفي إليهما ثلاث قطرات من ماء الورد وامزجيها جيدا ثم ضعي الخليط على بشرتكِ.
- اتركي المزيج قليلا ثم اغسليه بالماء البارد كرري هذه الطريقة يوما بعد يوم وسترين بنفسك النتائج المدهشة.

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