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الجلسرين للتخلص من تصبغات البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 01:49 مساء
الجلسرين للتخلص من تصبغات البشرة
طريقة منزلية طبيعية تخلصك من البقع الداكنة (الإنترنت)
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يعاني كثير من السيدات من مشكلة علامات البثور والبقع الداكنة وتصبغات البشرة؛ مما يجعلها تنفق الكثير للتخلص من هذه المشكلة تمامًا.
لذلك نقدِّم لكِ طريقة طبيعية منزلية تخلصكِ من هذه المشكلة تمامًا، تعرفي عليها معنا، وفقًا لموقع «جمالك».

ماسك الجلسرين للوجه لإزالة الحبوب والبقع:
يتم من خلال وضع كمية متساوية من زيت الجلسرين، والفازلين، وعصير الليمون في وعاء، وتخلط معًا ودهنها على البشرة مع التدليك المستمر لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة، ثم غسلها بماء دافئ وصابون، ثم وضع أي كريم مرطب أو زيت أطفال، وتكرار العملية من مرة إلى مرتين كل أسبوع.

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