الفلفل الأسود بديل لمستحضرات التجميل

القاهرة - بوابة الوسط

دائما ما يوجد الفلفل الأسود في مطبخك هل تفكرين في تطبيقه على بشرتكِ لاستعادة لون البشرة الطبيعي والتخلص من مشكلة التصبغات، تعرفي على فوائده الجمالية وطريقة تطبيقه على البشرة ليكون بديلك السحري لمستحضرات التجميل وذلك وفقا لموقع «جمالك».

فوائد الفلفل الأسود للبشرة

- يزيل خلايا الجلد الميت فهو مقشر طبيعي للبشرة.

- يحتوي الفلفل الأسود على خصائص مضادة للأكسدة والتي تقوم بمحاربة تجاعيد البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة والدقيقة بها.

- يعالج الفلفل الأسود تصبغات البشرة مما يسهم في تفتيح لونها.

- يعمل الفلفل الأسود على علاج النمش والبهاق.

- يقوم الفلفل الأسود بتغذية البشرة وتعزيز نضارتها من خلال تحسين تدفق الدورة الدموية إليها.

- يخلص البشرة من حب الشباب، فالفلفل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.

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خلطة الفلفل الأسود والعسل للبشرة

- يقوم العسل بمحاربة تجاعيد البشرة وتعزيز مرونتها.

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

- نخلط المكونات معا في وعاء حتى تتجانس المقادير.

- نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ١٠ دقائق.

- نشطف البشرة بعدها بالماء الفاتر ثم نرطبها بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

خلطة الفلفل الأسود والزبادي للبشرة

- يعمل الزبادي على ترطيب البشرة كما أنه يمتلك خواصا تقوم بتفتيح البشرة، كما تستخدم الخلطة هذه لتقشير البشرة وتنعيمها وتغذيتها.

المكونات وطريقة التطبيق

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

- نمزج المكونات معا حتى تختلط كليا.

- نفرك البشرة بالخليط لمدة دقيقتين ونتركه على البشرة لمدة ٧ دقائق.

- نشطف البشرة بعدها بالماء البارد.

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خلطة الفلفل الأسود وماء الورد للبشرة

- يستخدم ماء الورد مع الفلفل الأسود للحد من مشكلة الرؤوس السوداء والبثور بالبشرة.

المكونات وطريقة التطبيق

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.